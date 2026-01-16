¿Sekou Gassama tiene fecha de llegada? Filtran posible día que delantero de la 'U' estará en Lima

16/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La hinchada de Universitario de Deportes sigue a la expectativa de que el delantero hispano-senegalés Sekou Gassama llegue a Lima para sumarse a la pretemporada. En ese contexto, se ha filtrado el día y la hora en que el nuevo refuerzo crema por fin llegue a la capital y comience a entrenar con el resto del plantel.

¿Cuándo llegaría Gassama?

De acuerdo al periodista Gustavo Peralta, su arribo está confirmado para tres días antes de la Noche Crema. Comentó sobre el motivo de su ausencia a inicios de año y que esto no tiene relación con su pasatiempo como influencer, al haber participado en transmisiones en línea del torneo de selecciones africanas.

"¡Sekou Gassama ya tiene fecha de llegada! El flamante delantero de Universitario de Deportes estará en Lima el próximo miércoles 21 a las 6:00 am. Durante este tiempo que no pudo llegar al Perú por temas estrictamente personales (nada tiene que ver la Copa de Africa)", menciona el comunicador de L1 Max en X.

Durante este tiempo que no pudo llegar al Perú por temas estrictamente personales (nada tiene que ver la Copa de Africa), el... pic.twitter.com/4BbyIXDu9j — Gustavo Peralta Coello (@Gustavo_p4) January 16, 2026

Indica además que el ariete no ha estado inactivo, y ha realizado una preparación individual, con el conocimiento del cuerpo técnico merengue. Se espera que estos trabajos le permitan estar en óptimas condiciones para la etapa final de la pretemporada y estar disponible para el inicio de la Liga1.

"El atacante estuvo realizando trabajos físicos monitoreado en todo momento por el comando técnico de la U. Además, trabajó con profesionales de primer nivel cuando estuvo en Barcelona y en Senegal en gimnasio y en campo. Está en buen estado físico y ahora viene la etapa de ponerse en ritmo futbolístico", sentenció.

Carrera de Gassama

Con 30 años, el nacido en Granollers, España, se formó en Almería y tuvo su oportunidad con el primer equipo en la temporada 2017/18 en la segunda división española. En esta misma categoría jugó para Real Valladolid, Málaga, Racing de Santander y Eldense, este, fue su último cuadro en la península ibérica.

Entre 2024 y 2025 pasó su fútbol por el fútbol de Chipre y Argelia, sin lograr consolidarse. Según el portal especializado Transfermarkt, acumula en su carrera 45 goles en 184 partidos oficiales, con seis asistencias, marcando por última vez el 3 de marzo del 2025.

