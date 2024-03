Selección Peruana: ¡Contundente! Fossati defendió amistosos ante Nicaragua y República Dominicana

El entrenador de la Selección Peruana, Jorge Fossati, defendió los partidos amistosos ante Nicaragua y República Dominicana que se disputaron en Lima.

En conferencia de prensa, el estratega uruguayo justificó la elección de rivales de la Concacaf y apuntó que no es fácil conseguir partidos contra selecciones de alto nivel.

"Un detalle con respecto a la elección de los rivales. Como les dije el otro día, en la previa del entrenamiento, ante una pregunta de tu colega con respecto a junio, le decía que esto no es tan simple como decir "quiero jugar contra aquel, o el otro, acá o no sé donde", no es tan así de simple. Es bastante más complejo, hay que hilvanar un montón de cosas", declaró.