Senegal es campeón de la Copa Africana: Con polémica, equipo de Sadio Mané venció a Marruecos

18/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Llegó a su fin la Copa Africana de Naciones realizada en Marruecos donde el país anfitrión llegó a la final, pero no pudo hacerse con el título. En un reñido y polémico partido contra Senegal, el equipo liderado por Sadio Mané y compañía se impuso por 1 a 0 en el tiempo extra, consiguiendo su segunda corona.

Tensión en la cancha y tribunas

El cuadro norafricano era el favorito para este duelo, no solo por su localía, sino por el nivel mostrado a lo largo del certamen. Sin embargo, esto no se reflejó en el terreno de juego y al término de la primera mitad solo los senegaleses tuvieron dos tiros directos, aunque sin peligro en el arco de 'Bono'.

La primera situación polémica ocurrió pasado los 90 minutos, cuando se jugaba el tercer minuto del tiempo agregado. De un córner a favor de 'Los leones de la Teranga', Ismaïla Sarr anotó de cabeza, sin embargo, se cobró una falta previa de Abdoulaye Seck sobre Achraf Hakimi a instancias del VAR.

Este fue el primer momento en el que el bancó de Senegal mostró su inconformidad. Con ocho minutos de adición, Marruecos tuvo un discutido penal a favor en el 90+7', lo que provocó que su rival abandone el campo en señal de protesta. Con los ánimos caldeados, los hinchas en las tribunas jugaron su partido aparte.

Sin embargo, el cuadro de África Occidental retornó minutos después y el cobro del tiro desde los 11 metros quedó en pies de Brahim Díaz, que intentó pincharle el balón a Edouard Mendy sin éxito. Todo se resolvió en el alargue.

Golazo y campeonato

En el cuarto minuto del tiempo extra, Pape Gueye recibió un pase en ofensiva y avanzó sin marca hasta el borde del área desde donde sacó un potente derechazo que dejó sin reacción a 'Bono' y además, silenció a casi todo el estadio Prince Moulay Abdellah.

🚨Le but de Pape Gueye Face Au Maroc 🇲🇦 qui donne la victoire au Sénégal 🇸🇳✅#TeamOM #MercatOM #marocsenegal



🎥: ( Eric à la CAN ) Snapchat pic.twitter.com/ntguaNRRQ3 — JF_FT266 (@Jf_FT266) January 18, 2026

Con un campo mojado producto de la lluvia, los marroquíes empujaron en búsqueda del milagro para forzar la tanda de penales. No obstante, la defensa senegalesa estuvo impecable y resistió los embiste, consagrándose tras el pitazo final. Sadio Mané fue elegido el mejor jugador del certamen.

La final de la Copa Africana tuvo de todo y dejó finalmente a Senegal como el monarca del 'continente negro'. Con golazo de Pape Gueye y un penal atajado por Édouard Mendy, se impuso por la mínima a Marruecos y sumó su segundo título de la mano de Sadio Mané.