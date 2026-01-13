José Luna Gálvez propone reducir a la mitad el presupuesto del Congreso y utilizarlo en seguridad ciudadana

13/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, el congresista y candidato presidencial por Podemos Perú, José Luna Gálvez, propuso reducir en un 50% el presupuesto del Congreso y destinar esos recursos a fortalecer la seguridad ciudadana.

Reducirán presupuesto

En diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, Luna Gálvez sostuvo que, de llegar al máximo cargo de nuestro país, reducirán el 10% del presupuesto de "la carga del aparato del Estado", es decir, del gasto superfluo, con el fin de obtener mayor dinero para combatir la criminalidad.

"15 millones de soles tenemos nosotros ubicados para reducir en este presupuesto. Gasto insulso, desayunos, almuerzos, viáticos, bonos, pasajes", explicó.

En ese sentido, usó de ejemplo el presupuesto del Congreso de la República, que anteriormente tenía 850 millones de soles para sus gastos, una cifra que ha aumentado actualmente. Sin embargo, el aumento del monto no se refleja en los resultados del trabajo en el Parlamento.

"Se ha duplicado, pero en qué ha mejorado, en nada, ha empeorado. Nosotros qué proponemos, recortar a la mitad el presupuesto y dejarlos en 850, para sacar 850 con lo que podríamos nosotros hacer mucho", mencionó.

Con esta reducción, el dinero podría usarse para la compra de 170 mil patrulleros o hasta 100 mil armas para entregar a la PNP, según el candidato. Otra opción, es usar los puestos policiales, las comisarías a nivel nacional.

"Proponemos reducir el 50% del presupuesto del Congreso de la República y pasarlo directamente a seguridad ciudadana. Con eso en el primer año destinamos 50 mil armas para tener 20 mil policías, porque les pagamos el bono a los 24 por 24", aseguró.

Construcción de megacárcel

El candidato presidencial de Podemos Perú, propuso la construcción de una megacárcel con una capacidad de 50 mil internos y aseguró que estaría lista en un año.

"Lo que tenemos que hacer es, evidentemente, crear una megacárcel que sea un Ancón III, que tenga 50 mil presos y emitir los módulos de flagrancia, laboratorio criminalístico y crear lo que llamamos el comando de inteligencia Perú, que es la unificación de la inteligencia de la Marina, inteligencia de la FAP, inteligencia del Ejército e inteligencia de la policía", indicó.

Sostuvo que para lograr el objetivo de unificar la inteligencia de las instituciones, deberán comprar "los francos de un grupo de policías", ello debido a que hay 90 mil policías activos, de los que 45 mil trabajan las 24 horas del día, a estos se sumarían 25 mil policías más para que se infiltren en grupos criminales.

Es en ese contexto que el congresista y candidato presidencial por Podemos Perú, José Luna Gálvez, propuso reducir el presupuesto del Congreso para que el dinero se destine a la lucha contra la criminalidad.