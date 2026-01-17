Javier Rabanal, DT de la U, tras venta de César Inga: "Lo que nos dice la lógica es que es insustituible"

17/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Solo es cuestión de tiempo para que Universitario oficialice la venta de César Inga al Sporting Kansas City de la MLS. Esto, luego de que ambos clubes llegaran a un acuerdo para cerrar la operación por una millonaria suma la cual convierte dicho traspaso en el más importante del club merengue.

Javier Rabanal lamenta venta de César Inga

Como era de esperarse, los de Ate, fuera del importante ingreso económico que representa, han lamentado este último movimiento en el mercado de pases ya que se trata de uno de los jugadores mejores valorados de su plante en el 2025 lo que incluso le valió ser convocado a la Selección Peruana.

Uno de los que se refirió a la inminente partida de César Inga fue su entrenador Javier Rabanal. El estratega español calificó al futbolista como indispensable dentro de su esquema y hasta reconoció haber pedido que no sea vendido.

"Lo que nos dice la lógica es que a nivel técnico, es insustituible. Yo he pedido que se quede", indicó en charla con 'En Pared'

Sin embargo, el director técnico también aseguró entender la situación del club para vender a un elemento importante ya que un caso similar lo vivió cuando estaba en LDU. A su vez, precisó que más de un club mostró interés por hacerse con los servicios del futbolista con pasado en ADT.

César Inga jugará en el Kansas City de la MLS.

"Hay que entender al club. Los clubes que han venido por él son cada vez más porque cuando yo llegué era un solo club. Ahora son tres clubes que compiten entre ellos a poner un monto cada vez más alto. Al final, yo que lo he vivido en Independiente del Valle, cuando llega el momento de volver hay que hacerlo por el bien de la entidad, por el bien del club y por el bien del chico", añadió.

Universitario cayó 1-0 ante Sport Boys

El estratega se pronunció luego de la derrota de sus dirigidos ante Sport Boys por la mínima diferencia. Los merengues presentaron el mejor once posible, con la inclusión de sus refuerzos en la segunda mitad.

Justamente, uno de sus fichajes como Caín Fara cometió la falta sobre Percy Liza la cual fue cobrada como penal y posteriormente transformada en gol por Jostin Alarcón.

En resumen, Javier Rabanal lamentó el inminente traspaso de César Inga al Kansas City de la MLS. El DT dejó en claro que el jugador en mención era indispensable para su esquema.