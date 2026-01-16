Chiclayo: Joven taxista perdió la vida tras ser atacado a balazos por presuntos sicarios

16/01/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El departamento de Lambayeque continúa siendo víctima de la delincuencia y en Chiclayo, se registró el homicidio de un joven taxista a manos de presuntos sicarios. Los hechos ocurrieron el pasado miércoles 14 de enero, mientras se encontraba en una calle cercana a una dependencia policial.

Se encontraba acompañado

La víctima mortal fue identificada como Augusto Alberto Junior Huamán González de 23 años, que en el momento del ataque se encontraba con quien sería su pareja sentimental. A bordo de su automóvil don placa de rodaje M3O-688, fue baleado en las intersecciones de las calles Humboldt y Pedro Ruiz, en el pueblo joven San Antonio.

De acuerdo al parte policial, dos sujetos llegaron en una motocicleta, lo interceptaron y uno de ellos sacó un arma de fuego, disparando en tres oportunidades contra el a través de la ventana de la puerta del conductor, dándole en la cabeza. El crimen ocurrió a solo dos cuadras de la comisaría de Campodónico.

Pese a los impactos recibidos, el taxista logró avanzar, pero chocó contra un poste de alumbrado público. Tras el ataque, vecinos salieron a ver qué había ocurrido y llamaron de inmediato a efectivos de la Policía Nacional, quienes lo encontraron aún con signos vitales, llevándolo a un centro de salud.

Huamán González fue trasladado en la tolva de una camioneta policial hasta el hospital Almanzor Aguinaga Asenjo de Essalud. No obstante, la atención de emergencia que recibió por parte de los médicos, no pudieron salvarle la vida y certificaron su fallecimiento.

Caso en manos de la PNP

El área de Homicidios de la División de Investigación Criminal (Divincri) fue informado sobre este homicidio, así como los peritos de Criminalística y al fiscal Roberto Cumpa Farroñay, quien ordenó el levantamiento de cuerpo y su ingreso a la morgue central chiclayana para la necropsia de ley. Familiares llegaron al Instituto de Medicina Legal para reconocer el cuerpo.

Con respecto a la investigación, primeros informes indican que la víctima también se dedicaba a los préstamos conocidos como 'gota a gota', que hacía con algunos ciudadanos extranjeros. No se ha descartado la posibilidad de que haya sido asesinado por un ajuste de cuentas tras quedarse con parte del dinero de un cobro.

