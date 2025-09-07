Erick Gonzáles se pierde el resto de la temporada: Jugador de Sport Boys fue operado de la rodilla

07/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

El pasado 9 de agosto, Universitario y Sport Boys se enfrentaron por la quinta fecha del torneo Clausura de la Liga1. En ese partido disputado en el estadio Monumental, la victoria fue para el cuadro 'crema' por 1-0. Los chalacos no solo se fueron con la derrota, sino también con el volante Erick Gonzáles lesionado y que tuvo que ser operado.

Jugador sufrió lesión al menisco

A través de un comunicado en redes sociales, el equipo 'rosado' informó el alcance de la lesión de Gonzáles. En el duelo mencionado, el mediocentro recibió una fuerte entrada por parte de Matías Di Benedetto a poco de iniciar el encuentro, por lo que abandonó el campo al minuto 11.

La entrada de Di Benedetto a Gonzáles.

Por la entrada, el árbitro Bruno Pérez solo le mostró la amarilla al central argentino, lo que a consideración de Sport Boys, ameritó una revisión en el VAR, la cual no ocurrió. Tras esa falta, el volante pasó por el área médica del cuadro porteño y finalmente se le realizó una resonancia magnética, que arrojó una lesión al menisco medial de la rodilla izquierda.

"El último viernes, Erick fue intervenido por el cuerpo médico del club con un diagnóstico de rotura en el cuerpo posterior del menisco medial de la rodilla izquierda, realizándole una sutura de cuerno posterior anclada al hueso con anclaje de cuerno posterior que salió exitosa y actualmente se encuentra recuperándose", indica la publicación.

La temporada se acabó para el futbolista de 29 años, debido a que el tiempo de recuperación que tendrá es de seis a ocho meses. El tumbesino había participado de 17 partidos en el 2025 con la 'misilera', sin conseguir anotar goles ni dar asistencias.

¿Quién será el reemplazo de Gonzáles?

En ese encuentro ante Universitario, quien tomó su lugar fue Jostin Alarcón, jugador que llegó para el Clausura proveniente de Sporting Cristal. No obstante, el despido de Carlos Paulucci como entrenador y la designación interina de Guillermo Vásquez, ha modificado el esquema de juego de los chalacos.

Como mediapunta, en la fecha siguiente ante Deportivo Garcilaso, el uruguayo Luis Urruti ocupó esa posición y en la posterior frente a Los Chankas, lo hizo el colombiano Carlos López, por lo que Vásquez no ha encontrado a su conductor de juego.

De esta forma Sport Boys dio a conocer que un jugador de su plantel fue intervenido quirúrgicamente. Erick Gonzáles sufrió una lesión en el último partido ante Universitario, acabando con una rotura al menisco de su rodilla izquierda. El futbolista ya se viene recuperando.