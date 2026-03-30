Hernán Barcos habla sobre su salida de Alianza Lima y si recibió oferta de Sporting Cristal

30/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

En el pódcast Enfocados, conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, Hernán Barcos rompió su silencio sobre su sorpresiva salida de Alianza Lima y aclaró los rumores que lo vinculaban a Sporting Cristal.

Barcos y su dura salida de Alianza Lima

El paso de Hernán Barcos por Alianza Lima no solo lo convirtió en figura dentro del campo, sino también en un referente para la hinchada. Bicampeón nacional en 2021 y 2022, su salida en 2025 generó sorpresa y debate en el fútbol peruano.

"De Alianza me sacaron y fue duro. La familia, mi esposa estuvo 15 a 20 días triste, mal, de no saber qué hacer. Sinceramente, estuvimos mal, pero entendemos, somos fieles y creemos que por algo pasan las cosas", relató el delantero argentino en Enfocados, dejando entrever el impacto emocional que tuvo su partida.

Hernán Barcos aclaró que su salida no tuvo motivaciones económicas ni deportivas, aunque oficialmente se la comunicaron como decisión deportiva.

"No fue por dinero, no fue deportivo, y me dijeron que fue deportivo (risas). El 2025 fue mi mejor año en Alianza. Pero son cosas que pasan y obviamente uno las acepta pese a que no las comparte", expresó.

¿Sporting Cristal quiso fichar a Hernán Barcos?

Tras desvincularse, surgieron rumores sobre el interés de varios clubes, incluido Sporting Cristal. Hernán Barcos fue tajante: "¿Dos clubes importantes de Lima me querían? Puede que sí, pero Sport Boys fue el único que me llamó. Cristal nunca se comunicó conmigo, y para ser sincero, no sé si hubiese ido".

El delantero argentino enfatizó que su decisión no estuvo guiada por lo económico, sino por proyectos que sintiera alineados con sus ideas.

"La plata no me mueve. A mí me mueven los proyectos, las ideas, la gente. Entonces, no hubiese ido a ninguno de los dos grandes rivales", explicó, mostrando su apego al hincha y a la cultura del club blanquiazul.

¿Hernán Barcos es mejor que Paolo Guerrero?

En la misma entrevista, el 'Pirata' se refirió a la inevitable comparación con Paolo Guerrero. Recordemos que ambos coincidieron en Alianza Lima entre 2024 y 2025.

En un primer momento, Hernán Barcos no dudó en resaltar la destacada trayectoria de Paolo Guerrero. Sin embargo, el delantero de 41 años señaló que, al comparar sus pasos por Alianza Lima, por ahora existe una diferencia clara entre ambos.

"En Alianza yo tuve mejor carrera por ahora, autodavía falta, él está allá. Todavía tiene mucho para dar y lo viene demostrando estos últimos años, pero en general creo que Paolo ha tenido una carrera superior a la mía", concluyó.

Hernán Barcos cerró su capítulo en Alianza Lima dejando claro que su salida fue inesperada y dolorosa, aunque comprendió la decisión del club. Además, negó haber recibido una oferta formal de Sporting Cristal.