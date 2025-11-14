Fabio Gruber y su espectacular pase en profundidad en duelo práctica de la Selección Peruana frente a Sochi FC

14/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

La Selección Peruana continúa su periplo por Rusia para los amistosos internacionales durante esta fecha FIFA. En primer lugar, el equipo de todos logró un positivo empate ante el local con un blooper de Pedro Gallese y un tanto agónico de Alex Valera.

Ahora, los dirigidos por Manuel Barreto se viene preparando para enfrentar a Chile en la ciudad de Sochi el próximo martes al mediodía de nuestro país. De acuerdo a las primeras informaciones, el técnico interino hará varios cambios respecto al primer duelo buscando que nuevos nombres puedan mostrarse.

Fabio Gruber y su pase de lujo en amistoso de la Selección Peruana

Justamente, uno de los elementos que los hinchas de la Selección Peruana quiere ver, es el central del F. C. Núremberg, Fabio Gruber. El defensor de 23 años es una de las novedades en esta convocatoria gracias a su presente en la segunda división de Alemania.

Y como preparación para el encuentro ante Chile, el combinado patrio disputó un amistoso este viernes 14 de noviembre ante Sochi FC, penúltimo de la Liga de Rusia. Desde el otro lado del mundo, llegaron algunas imágenes que dejó este duelo en el cual se resalta la técnica del peruano alemán.

🚨 La selección peruana 🇵🇪 jugó un partido de práctica ante el PFC Sochi 🇷🇺:



El pase en profundidad de Fabio Gruber, describe un visión clara de su juego. En otra jugada, Piero Quispe se muestra buscando asociación y recuperando balones.



Ambos estuvieron en la práctica... pic.twitter.com/iqXv9kcI54 — Gian Franco Zelaya (@gianfzelaya) November 14, 2025

Durante una de sus intervenciones, Fabio Gruber demostró que tiene calidad en los píes ya que intentó filtrar un pase en profundidad para la llegada de uno de sus compañeros por la banda derecha. El central recibió el balón de Luis Abrám, condujo hasta encontrar el espacio y lanzar el servicio que fue rechazado por un defensor rival.

En otra parte del clip se aprecia a Bryan Reyna desbordar a toda velocidad por la banda izquierda para sacar un centro que no llegó a destino. En esa misma línea, Piero Quispe tampoco se quedó atrás demostrando su fútbol en la mitad de la cancha ante la marca contrario.

Dura derrota ante Sochi FC

📹 Acá el 2-1 a favor de Sochi 🇷🇺. Un remate de fuera del área que se desvió en un jugador peruano descolocando a Pedro Gallese 🇵🇪🧤. https://t.co/pHQWBjxsQM pic.twitter.com/Q5ei3Z9BJv — Gian Franco Zelaya (@gianfzelaya) November 14, 2025

Lamentablemente, el combinado patrio perdió 5-1 en este encuentro amistoso. De acuerdo a lo que se pudo conocer, se jugaron tres tiempos de 25 minutos cada uno. Además, el único tanto nacional fue convertido por el futbolista con raíces italianas, Francesco Andrealli.

De esta manera, el central de F. C. Núremberg, Fabio Gruber, demostró su calidad con el balón al filtrar un pase en profundidad durante un amistoso jugado por la Selección Peruana ante Sochi FC. El defensor se perfila como titular para lo que será el partido del martes 18 de noviembre ante Chile.