22/01/2026

Conmoción en el fútbol. Se reportó la muerte de un querido futbolista de tan solo 27 años de edad. De acuerdo a los primeros reportes, el jugador colapsó en pleno partido que se llevaba a cabo en el Estadio Municipal de Olhao.

Futbolista fallece a los 27 años

El fútbol internacional se ha visto remecido por una lamentable noticia. De acuerdo a medios internacionales, el 'pelotero' portugués Nassur Bacem, defensa del Moncarapachense, perdió la vida a los 27 años, en pleno partido de la Copa de la Asociación de Fútbol del Algarve, un torneo regional del país europeo.

El diario 'A Bola' informó que el futbolista que deleitaba a sus hinchas con su destreza en el balompié se desplomó inconsciente a los 27 minutos del encuentro deportivo contra el Imortal, víctima de un paro cardiorrespiratorio, en el Estadio Municipal de Olhao. Pese a la rápida reacción de los servicios médicos del club Moncarapachense no e pudo evitar la irremediable pérdida de Bacem.

"El jugador declaró sentirse mal, cerca del banquillo del Imortal, y se desplomó. Fue asistido de inmediato por nuestro equipo médico (un médico y un fisioterapeuta), quienes le realizaron maniobras de reanimación y utilizaron el desfibrilador disponible en el estadio. Posteriormente, llegó un equipo del INEM y una ambulancia", explicó Joao André, vicepresidente del Moncarapachense, en 'Record'.

Clubes deportivos le rinden homenaje

Nassur Bacem jugó en las categorías inferiores del Recreio de Águeda, Sporting, Gafanha, Académica, Sporting de Braga y Leixoes, y en el fútbol senior jugó para Matosinhos, Vista Alegre, Marítimo, Oliveira do Hospital, Camacha y Moncarapachense.

Debido a su trayectoria deportiva, los distintos clubes de fútbol no tardaron en lamentar su pérdida y extender sus condolencias a los familiares de Bacem. Uno de ellos fue el Club de Fútbol Leca.

"Lamenta profundamente el fallecimiento de Nassur Bacem y transmite sus más sentidas condolencias a su familia y al LGC Moncarapachense", se lee en su cuenta oficial de X.

O Leça Futebol Clube lamenta profundamente o desaparecimento de Nassur Bacem e endereça as suas mais sentidas condolências à sua família e ao LGC Moncarapachense. pic.twitter.com/h2XlQ4RP8Y — Leça Futebol Clube (@lecafcoficial) January 22, 2026

Tres futbolistas de Alianza Lima denunciados

No solo la muerte del futbolista Nassur Bacém ha causado gran impacto en este deporte, sino también la reciente noticia de que tres jugadores del club de Alianza Lima están en serios aprietos tras la denuncia en contra de ellos por presunto abuso sexual a una joven argentina de solo 22 años.

De acuerdo a lo difundido por Antonio Laje, conductor del noticiero 'Otra Mañana', los hechos ocurrieron en Uruguay cuando los íntimos se encontraban realizando la pretemporada en la ciudad de Montevideo donde además disputaron la Serie Río de la Plata. Debido a esta polémica situación, Alianza Lima ha tomado la radical decisión de separar indefinidamente a los tres 'peloteros'.

De esta manera, el fútbol se ha visto remecido este jueves, 22 de enero.Nassur Bacem, jugador de 27 años del Moncarapachense, falleció tras sufrir una parada cardiorrespiratorio mientras disputaba un partido contra el Imortal en los cuartos de final de la Copa de la Asociación de Fútbol del Algarve.