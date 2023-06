¡Un hincha más! La ilusión de Edison Flores sobre posible vuelta a Universitario: "Espero estar en la 'U'"

Los rumores sobre un posible acuerdo entre Universitario de Deportes y Edison Flores han tomado fuerza desde hace algunas semanas. Y es que el equipo de Jorge Fossati sí se encuentra negociando con Atlas de México por el pase del 'Orejas', hecho que ilusiona al futbolista con una posible vuelta a la 'U'.

Además, el reciente convocado a la Selección Peruana de Fútbol por Juan Reynoso fue consultado por el estado de su probable llegada a tienda crema. Al respecto, el mediocampista respondió en su salida del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez e indicó que uno de sus deseos es poder volver a jugar en Universitario de Deportes para el Clausura de este año.

Asimismo, en las imágenes difundidas por el programa 'Fútbol en América' se logra escuchar que Edison Flores también fue consultado sobre cuando se podría conocer el desenlace de las negociaciones entre la 'U' y Atlas. Al respecto, el 'Orejas' indicó que habría que esperar a que el mercado de pesas del fútbol peruano se abra oficialmente.

"No sé, espero lo mismo. Vamos a ver, el mercado de pases todavía no se abre, creo que todavía no puedo ser todavía ni presentado si es que se cierra. Se ha podido cerrar hace una semana", agregó el futbolista.