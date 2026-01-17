Universitario presenta su nueva camiseta alterna y enamora a los hinchas: "La grandeza se pintan de guinda"

17/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario de Deportes sorprendió a sus hinchas al revelar su nueva camiseta alterna, que rápidamente se ganó los elogios y comentarios positivos en redes sociales. El uniforme promete ser una de las favoritas para la temporada 2026.

Universitario y su nueva camiseta alterna

La nueva camiseta alterna del conjunto de Ate se distingue por un tono guinda profundo, con delicados detalles dorados en el cuello y los puños, que simbolizan la gloria alcanzada con el tricampeonato.

La tela, además, presenta una textura especial que recrea de manera sutil la "U", recordando a los hinchas el constante aliento desde las tribunas.

Bajo el mensaje: "La historia y la grandeza se pintan de guinda. Presentamos la camiseta away 2026 del tricampeón", el club resaltó no solo la estética del uniforme, sino también el orgullo por los logros recientes y la identidad que representa en el fútbol peruano.

Los hinchas cremas no tardaron en reaccionar en redes sociales, compartiendo fotos, comentarios y muestras de entusiasmo por vestir al equipo de gala en condición de visitante.

En cuanto a los precios, la camiseta de hombre adulto versión jugador cuesta S/ 299 y la versión estadio S/ 229. La de mujer adulto se consigue a S/ 229 y la versión para niños está a S/ 179. Para los que quieran tenerla, estará disponible en las tiendas físicas de Marathon y también en su página web.

Amistosos de Universitario de Deportes

La nueva camiseta no solo se mostró en redes sociales. Universitario de Deportes podría lucirla en algunos partidos amistosos, dando a los hinchas la oportunidad de verla de cerca antes del debut oficial en la Liga 1.

Entre ellos destaca el encuentro contra Melgar, el martes 20 de enero en el Estadio Monumental, y el esperado partido contra la U. de Chile el sábado 24 de enero, que contará con público y transmisión por TV Perú.

El primero de los tres amistosos será contra Sport Boys, el sábado 17 de enero a las 10:30 a. m., y quizá el equipo luzca su nueva camiseta alterna, dando a los hinchas la oportunidad de verla de cerca. Además, estos partidos permitirán que el técnico Javier Rabanal ajuste detalles tácticos y de alineación.

Así, la nueva camiseta alterna de Universitario de Deportes encantó a los hinchas, que no dejaron de destacar su diseño y el guiño al tricampeonato. El uniforme promete ser de los más pedidos y usados durante la temporada 2026.