Universitario: Conmebol modificó fecha del partido ante Coquimbo Unido en el Monumental

25/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

A pocos meses del tricampeonato, Universitario atraviesa por un momento deportivo bastante complicado luego del último empate en Cutervo ante Comerciantes Unidos. Ahora, luego del receso, los cremas deberán afrontar el clásico de los clásicos del fútbol peruano en lo que sería su última oportunidad para pelear el Torneo Apertura.

Conmebol cambia fecha y hora del partido de Universitario

Luego de verse las caras con Alianza Lima, los cremas iniciarán su camino en la Copa Libertadores visitando Ibagué para medirse ante Deportes Tolima. En la segunda jornada de la competición internacional, el elenco merengue debutará como local en el Estadio Monumental recibiendo a Coquimbo Unido.

En un inicio, el duelo estaba programado para jugarse el miércoles 15 de abril a las 9:00 p.m. en el coloso de Ate. Sin embargo, Conmebol anunció recientemente el cambio de fecha del encuentro que ahora se jugará el martes 14 a la misma hora. Así lo dio a conocer el periodista Gustavo Peralta, quien no precisó los motivos del ente rector del fútbol sudamericano.

"Conmebol anuncia el cambio de fecha del Universitario de Deportes vs Coquimbo Unido de Chile (fecha 2/estadio Monumental) para el martes 14 de abril a las 9:00 pm. En un inicio se iba a jugar miércoles 15", indicó el hombre de prensa.

Conmebol anuncia el cambio de fecha del Universitario de Deportes vs Coquimbo Unido de Chile (fecha 2/estadio Monumental) para el martes 14 de abril a las 9:00 pm. En un inicio se iba a jugar miércoles 15. — Gustavo Peralta Coello (@Gustavo_p4) March 25, 2026

Alista más denuncias contra Alianza Lima

En las últimas horas, Universitario ha sido protagonista del ámbito futbolístico nacional luego de presentar una nueva denuncia ante la Comisión Disciplinaria contra los futbolistas de Alianza Lima, Paolo Guerrero y Renzo Garcés.

El mismo Gustavo Peralta dio a conocer que la acusación contra el 'Depredador' y el central se data desde el 2025. El experimentado atacante hizo gestos contra hinchas de Sporting Cristal, mientras que el defensor habría estado presente en una zona prohibida de la cancha cuando estaba expulsado.

"Universitario ha comprado cinco tasas para presentar denuncias y ya hizo efectivo el uso de dos tasas. Tiene listas tres denuncias más sobre jugadores de Alianza, y las usarán si Alianza responde con otras acciones", indicó.

Es importante precisar que por una acusación del elenco blanquiazul, el entrenador Javier Rabanal y el volante Jairo Concha, fueron sancionados con 4 y 2 fechas, respectivamente. Por suerte, el castigo contra el DT español fue levantado por la Comisión de Apelaciones.

En resumen, Conmebol anunció el cambio de fecha del encuentro de Universitario de Deportes en la Copa Libertadores ante Coquimbo Unido del miércoles 15 al martes 14 de abril a las 9:00 p.m.