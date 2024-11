Universitario y la CONTUNDENTE RESPUESTA sobre posible fichaje de Carlos Zambrano para el 2025

Universitario de Deportes es el actual bicampeón de la Liga 1 del fútbol peruano, por lo que no es sorpresa que jugadores quieran pertenecer a su plantel. En medio de ese contexto, se venía rumoreando sobre la posibilidad de que Carlos Zambrano deje Alianza Lima para vestir la camiseta 'crema'. Ya se tiene una respuesta a ello.

Durante una reciente entrevista con Carolina Salvatore, el director deportivo de Universitario, Manuel Barreto, fue cuestionado sobre la posible llegada de Carlos Zambrano al club 'crema' para la temporada 2025, donde buscarán pelear por el tricampeonato de la Liga 1 .

Es así que, en respuesta, el dirigente 'merengue' no tuvo problemas en dejar en claro que, si bien el popular 'León' es un jugador de selección y tiene bastante trayectoria, actualmente se encuentra enfocado en los defensores que figuran en su plantel, puesto que , para él, "valen la vida".

"A mí me parece que es un jugador de selección y todo el respeto, pero ahorita estoy abocado a mis tres, cuatro, cinco defensores que valen la vida, que estoy super orgullosos de ellos y primero debo de preocuparme por ellos antes de ver cualquier otra alternativa", declaró durante el programa de la periodista deportiva de 'El Comercio'.

En esa línea, remarcó que con su persona nadie ha firmado ningún tipo de contrato y que ahora lo único que tienen en mente es trabajar en conjunto para consolidar la interna del equipo 'crema'.

"Conmigo no ha firmado ningún contrato. Estamos en una etapa de mirar hacia adentro y en conjunto con Fabián (Bustos) y Jean (Ferrari) vamos a definir las posibilidades concretas para reforzarnos", agregó.

Carlos Zambrano brindó una entrevista a un conocido canal de YouTube e indicó que analizaría una posible propuesta 'merengue' con el único deseo de complacer a su familia, puesto que son fanáticos fervientes de Universitario.

"Mi familia es de la U, mi padre, mi hermano, son hinchas de la U. Y lo he dicho en varias entrevistas, soy hincha de Alianza, fanático, hincha, pero también quiero a la Academia Cantolao, que fue donde inicié. Si algún día me toca vestir la camiseta de la 'U' será para cumplirle el sueño a mis padres y a mi hermano. Son locos hinchas de la 'U' pero siempre me gustaba llevarle la contra", precisó.