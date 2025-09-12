Julio César Uribe sobre Alex Valera: "En nuestro época hasta la vida queríamos dar por la Selección Peruana"

12/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Pese a la eliminación del Mundial 2026, la Selección Peruana sigue dando que hablar. Esta vez, Julio César Uribe, uno de los máximos referentes del balompié nacional se pronunció sobre uno de los casos que más ha polarizado a los hinchas del combinado patrio: la ausencia en las convocatorias de Alex Valera.

Como se recuerda, el delantero de Universitario se negó en más de una oportunidad a ser llamado por la Bicolor generando una serie de críticas en su contra. Esto volvió a salir a la luz luego que en la última fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas quedara fuera de la nómina por una lesión.

Julio César Uribe arremete contra Alex Valera

Durante una extensa charla con 'Hablemos de Max' de L1 Max, Julio César Uribe, una voz más que autorizada, opinó sobre varios temas referentes a la Selección Peruana. Pero cuando fue consultado por la polémica con Alex Valera, el actual directivo de Sporting Cristal arremetió contra el delantero nacional poniéndose como un ejemplo vivo.

El popular 'diamante' dejó en claro que se ha visto sorprendido por esta situación, aunque también señaló que es un buen futbolista que podría aportar al equipo de todos. Sin embargo, luego de ello apuntó contra el jugadores indicando que durante su época cualquier elemento llamado a la selección habría dado la vida por ella.

"Falta de comunicación o expresar algo que está fuera de foco. Le diría que es un buen jugador y que el técnico le ayudaría a ser el mejor en su posición. He revisado y estoy ingratamente sorprendido por este tema. En nuestra época hasta la vida queríamos dar por la selección peruana y hoy piden a un jugador para que integre un equipo. Esa ecuación no la entiendo", indicó.

El dardo de Sergio Peña

Otro que pareció enviarle un contundente mensaje al ariete de Universitario, fue el '10' íntimo Sergio Peña. El volante respondió ante la hinchada por los constantes cuestionamientos en su contra y señaló que siempre dará la cara ante este tipo de situaciones aunque otros no la den o se 'hagan los lesionados'.

"Sea lo que sea que se diga, estuve en un montón de procesos con un montón de entrenadores y siempre se ha convocado y no creo que todos los entrenadores estén equivocados. A la gente pedirle respeto hacia todos mis compañeros, hacía mi, hacia todos los que dan la cara por el país, otros no la dan y nosotros la hemos dado hasta el final", contó.

