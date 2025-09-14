Universitario va por la punta del Clausura en Arequipa: Conoce las posibles alineaciones y dónde ver el partido

14/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

El cuadro merengue jugara ante Melgar a las 3:00 p. m. en la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA), en Arequipa, este domingo 14 de septiembre. El equipo de Fossati marcha en el segundo lugar de la tabla del Torneo Clausura con 15 puntos por detrás de Deportivo Garcilazo que está puntero con 16 unidades.

Conoce las posibles alineaciones

Tras la fecha FIFA que dejó a la selección en el penúltimo lugar de las eliminatoria sudamericana , el equipo merengue, recuperó al volante Edison Flores y a su goleador Alex Valera, quienes se ausentaron de la última convocatoria por lesión. Sin embargo, perdió a una de sus figuras en el ataque Andy Polo, quien no viajará con el primer equipo por una lesión .

El once, será todo un desafío para el estratega uruguayo, que además , no podrá contar desde el arranque con Hugo Ancajima, quien iba a ser de la partida y este ultimo viernes , Jose, el Tunche Rivera, acabó lesionado .

El dominó quiere hacer estallar al Misti, el equipo dirigido por Juan Reynoso que ha conseguido apenas un triunfo en tres partidos disputados , no podrá contar con su goleador, Jhony Vidales, que fue expulsado durante la fecha anterior.

Melgar, en su más reciente cotejo, igualó 2-2 con ADT de visita. el cuadro arequipeño, saldrá por los tres puntos , ya que marcha en la decima posición, por ahora. A continuación la alineación que se podría esperar en el partido que se jugará en horas de la tarde:

Universitario: Sebastián Britos; Williams Riveros, Matías Di Benedetto, Anderson Santamaría; César Inga, José Carabalí; Jesús Castillo, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha; Alex Valera y Edison Flores. DT: Jorge Fossati.

Melgar: Carlos Cáceda; Alec Deneumostier, Pier Barrios, Matías Lazo, Mathias Llontop; Walter Tandazo, Horacio Orzán, Jhamir D'Arrigo, Alexis Arias, Cristian Bordacahar; Bernardo Cuesta. DT: Juan Reynoso.

La Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) eligió a Joel Alarcón como el arbitro principal de este cotejo y estará acompañado de Stephen Atoche (primer asistente), Andreé Mendoza (segundo asistente) y Giancarlo Alvarado (cuarto árbitro). En el VAR, contará con la presencia de David Huamán y Jonny Bossio.

Un duelo que genera incertidumbre y recuerdos que el hincha de la selección quiere borrar es el de Fossati con Juan Reynoso, pues ambos, fueron entrenadores de la selección durante este ultimo proceso y para muchos son los culpables del fracaso de la bicolor en las eliminatorias.

¿Dónde ver Universitario vs Melgar?

La transmisión estará a cargo de Liga1 MAX, canal que cuenta con los derechos televisivos de la mayoría de los clubes del fútbol peruano. Este compromiso puede ser clave en la disputa por el título del Clausura, pues tanto Universitario como Melgar necesitan sumar de a tres para no perder terreno en la recta final del campeonato.

Universitario de Deportes aún con cuatro bajas saldrá a recuperar el liderazgo de la tabla del Torneo Clausura y Melgar intentará sumar 3 puntos para posicionarse mejor en el segundo torneo del año.