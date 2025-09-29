Valencia CF demanda a Netflix por documental de Vinicius Jr.: Club español asegura que perjudica su imagen

29/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Luego de varios meses en los que buscó una rectificación, el Valencia CF no aguantó más y acudirá a las instancias judiciales. El club español demandó a la plataforma Netflix y a la productora brasileña 'Conspiraçao Films' por el documental sobre Vinicius Jr., que perjudica a la imagen de la institución, según su defensa.

Nunca se rectificaron

Según los diarios madrileños As y Marca, el equipo de LaLiga de España argumenta que la producción audiovisual muestra imágenes subtituladas que falsean la realidad de lo que ocurrió en un parte entre los 'che' y el Real Madrid en Mestalla. En aquel duelo del 21 de mayo del 2024, el futbolista brasileño acusó cánticos racistas en su contra.

La demanda fue presentada al juzgado número 1 de Valencia por parte del departamento jurídico del Valencia Club de Fútbol contra la plataforma de videos y la productora, autores del documental 'Baila, Vini'. La institución espero por meses que ambos se rectifiquen públicamente, y al no hacerlo, tomó esta medida.

Entre las exigencias del cuadro valenciano, está el restablecimiento de su derecho al honor y exigen la desaparición de las imágenes en las que aparece su hinchada con un subtítulo en la parte inferior con los cánticos de "mono", en lugar de "tonto".

La mala traducción en el documental.

También se exigen una compensación económica y agrega el documento que el Valencia solicita que en la producción se incluya la decisión judicial.

Hinchas racistas fueron sentenciados

El Valencia CF actuó rápido al identificar a los hinchas que desde las tribunas del estadio lanzaron insultos racistas contra el futbolista brasileño. En junio último, tres individuos fueron juzgados y condenados a ocho meses de prisión, a lo que se agregó la prohibición de ingresar a un estadio de fútbol por los próximos dos años.

Fue el mismo Vinicius quien logró reconocer a una de las personas, con quien desde la tribuna norte se carearon con el jugador del Real Madrid. Tras la denuncia de LaLiga, esa misma noche, las cámaras de vigilancia del recinto lograron detectar a los otros dos participantes de estos actos.

La asociación deportiva felicitó el fallo y lanzó un mensaje con la esperanza de que la condena sirva de ejemplo para otros hinchas.

