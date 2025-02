Vuelta en 'U': Rodrigo Ureña regresará a Universitario tras no concretarse su pase a Belgrano

La situación de Rodrigo Ureña parecer haber dado un giro de 180 grados a pesar de que ya tenía todo cerrado para convertirse en nuevo jugador de Belgrano de Córdoba. Sin embargo, con el transcurrir de las horas se conoció que la operación empezaba a complicarse luego que el club argentino no abonara el pago de la clausula de recisión del jugador tal como se había acordado.

Ahora, la información cambió drásticamente luego de lo indicado en L1 Max quienes señalaron que el volante chileno volverá a ponerse a las ordenes de la 'U' tras encontrarse con situaciones que no ha sido de su agrado.

"Vuelve Rodrigo Ureña Universitario. El club no pagó la clausula y el jugador se quiere regresar, la 'U' va sacar un comunicado", expresaron en el programa 'Hablemos de Max'.

🗣️ #EXCLUSIVA @Gustavo_p4 : "RODRIGO UREÑA VUELVE A UNIVERSITARIO" "Ureña ha visto cosas que no le gustan del club Belgrano" #HablemosDeMAX 👉 https://t.co/OIZxLRBtwN pic.twitter.com/zoJpIsoEDr

Además de ello, la periodista Darinka Zumaeta aseguró que el mediocampista de 31 años ya tomó la decesión de dejar Belgrano de Córdoba por lo que en las próximas horas estará dirigiéndose hacia Buenos Aires para luego tomar un avión con destino al aeropuerto internacional Jorge Chávez del Callao para ponerse a las órdenes de Fabián Bustos y el resto de sus compañeros del primer equipo de Universitario.

Con el regreso de Rodrigo Ureña, el plantel crema se encuentra por completo cerrado y listo para iniciar el camino en búsqueda del ansiado tricampeonato. Además, el elenco estudiantil pretende mejorar el rendimiento mostrado en la fase de grupos de la Copa Libertadores y alcanzar un lugar en los octavos de final de este certamen.

El ecuatoriano José Carabalí se sumó a los trabajos en Campomar como el último refuerzo extranjero a pedido expreso de Fabián Bustos. El veloz extremo aseguró haberse quedado sorprendido con la hinchada merengue y hasta indicó que es la primera vez que juega en un equipo con tanto arraigo popular.

"Es la primera vez que vengo a un club con mucha hinchada, el mejor de Perú. Todo esto debe ser mental, yo como jugador profesional siempre me preparo mentalmente porque es lo más importante para dar lo mejor de mí. Me he quedado muy sorprendido con la hinchada", reveló en su presentación.