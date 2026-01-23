Carlos Zambrano rompe su silencio y lanza CONTUNDENTE mensaje tras denuncia por abuso sexual

23/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El último futbolista de Alianza Lima que faltaba pronunciarse tras la denuncia por presunto abuso sexual rompió su silencio. Carlos Zambrano compartió una carta en la que rechaza con contundencia la imputación en su contra en la que una joven argentina lo señala junto a Miguel Trauco y Sergio Peña.

Rechaza las acusaciones

A través de una historia en su cuenta de Instagram, el defensa central blanquiazul se manifestó con respecto al polémico que vive junto a dos compañeros. Tras la denuncia por supuestos hechos ocurridos en Uruguay y una separación indefinida, negó su participación en dichos actos en los que ha sido vinculado.

"La difusión de versiones parciales e inexactas ha generado una fuerte exposición mediática, causando un profundo perjuicio personal y profesional. Niego rotundamente cualquier supuesta imputación delictiva que se intente formular en mi contra y confío en que las actuaciones se desarrollarán con el rigor correspondiente", indica Zambrano.

Descargos de Carlos Zambrano a través de su cuenta de Instagram.

Asegura que estará a disposición de la justicia para cuando lo requiera y que colaborará con ellos en las diligencias, esperando que se esclarezcan los hechos que lo involucran. También explicó porqué demoró en pronunciarse sobre el tema y finalmente agradeció a su familia y al entorno que lo respalda.

"Decidí mantener reserva hasta este momento porque prioricé el conocimiento formal y responsable del contenido de la denuncia. Estoy tranquilo respecto de lo sucedido y confío en que la Justicia actuará con objetividad y apego al derecho", sostuvo.

Denuncia contra jugadores de Alianza Lima

El último jueves el Perú conoció a través de un medio argentino que una ciudadana de este país presentó una denuncia contra tres jugadores de Alianza Lima por presunto abuso sexual. Esto habría ocurrido en el hotel donde concentraba el plante que participaba en la Serie Río de la Plata, en Montevideo.

Los imputados fueron además del zaguero, Miguel Trauco y Sergio Peña. Este último fue el primero en pronunciarse en horas de la noche de ayer, rechazando la acusación. Por su parte, el lateral izquierdo lanzó un comunicado minutos antes que el 'kaiser', en el que niega también su supuesta autoría.

Frente a a la denuncia por presunto abuso sexual contra una joven argentina durante la pretemporada de Alianza Lima en Uruguay, Carlos Zambrano decidió manifestarse y negar la imputación. El defensa central, al igual que los otros dos acusados, rechaza la acusación.