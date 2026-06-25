Confiep cuestiona impugnaciones de Juntos por el Perú contra proceso electoral: "No dejan que empecemos a trabajar"

25/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

En diálogo con Exitosa, el presidente de la Confiep, Jorge Zapata, cuestionó las impugnaciones presentadas por Juntos por el Perú al proceso electoral. El representante del sector empresarial exhortó a agilizar el cierre del proceso electoral para dar paso a la reactivación de la gestión pública y económica.

Confiep cuestiona impugnaciones de JP contra proceso electoral

A muy poco de finalizar el conteo de votos de la segunda vuelta de Elecciones Generales 2026, el candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, continúa en sostener que existieron irregularidades en los sufragios del extranjero e inclusive ha asegurado que no reconocerá un eventual gobierno de su contendora Keiko Fujimori.

En ese sentido, el titular de la Conferación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) sostuvo que el balance de la institución es que "es claro el triunfo" de Fuerza Popular. Y enumeró que acciones se deben de llevar a cabo tras esto.

"Lo que tendríamos que hacer es acelerar el proceso de transferencia. Ya deberían estar instaladas las comisiones de transferencia, se nos vienen retos importantes, estamos con un fenómeno El Niño solo que estamos en invierno y las lluvias todavía no son torrenciales, pero en verano se van a manifestar con mucha fuerza", refirió.

Añadió que parelalemente, la delincuencia también "continua a galope y creciendo" por lo que se tiene que aprender a articular mejor a las fuerzas para que combatan este tipo de actos por lo que consideró que se debe empezar a hacer "buenos planes para empezar a trazar una ruta".

"Nuestros precios de minerales que exportamos están en los mejores niveles desde hace muchísimos años, pero hay que aprovecharlo mejor. Tenemos que empezar a hacer un plan para destrabar la inversión pública y para ejecutar más rápido la infraestructura, hay que empezar a trabajar y estas observaciones, impugnaciones, no dejan que empecemos a trabajar", subrayó.

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