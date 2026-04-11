A un día de las Elecciones 2026: Unión Europea despliega más de 150 observadores en el Perú

11/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

A pocas horas de las Elecciones Generales 2026, la Misión de Observadores de la Unión Europea (MOE UE) desplegará más de 150 observadores en todo el Perú para examinar los comicios mediante una sólida metodología a largo plazo.

Observadores de la Unión Europea deberán garantizar imparcialidad

Según la jefa de la Misión, la eurodiputada Annalisa Corrado, un equipo central de 10 analistas llegaron a Lima el pasado 26 de febrero para realizar esta misión. En tanto, 50 observadores de largo plazo ya están desplegados en todo el país.

Además, otros 50 observadores de corto plazo se desplegarán poco antes de los comicios este 12 de abril.

A todos ellos se le sumarán equipos de las embajadas de la Unión Europea en el país.

"Nuestra evaluación técnica de estas elecciones se basa en tres principios fundamentales: independencia, imparcialidad y no injerencia", aseguró Corrado.

El trabajo de los observadores de la Misión no iniciará mañana, sino que lo hizo hace semanas atrás. Tienen como mandato realizar una observación exhaustiva, que incluye, el marco legal, la imparcialidad de la administración electoral, el padrón electoral, la inscripción de candidaturas, la campaña y el uso de recursos financieros.

Mañana, día de elecciones generales, la #moeueperu26 contará con más de 150 observadores en todo el país. La jefa de la Misión, Annalisa Corrado, explica en este vídeo cómo puedes reconocerlos.#moeueperu26 #Peru2026 #eleccionesperu2026 #EG2026 @UEenPeru pic.twitter.com/6DIhnucda0 — moeuePerú26 (@MoeuePeru26) April 11, 2026

Además, supervisan la equidad en el acceso a los medios de comunicación, el proceso de votación, entre otros.

Mediante un video, Annalisa Corrado informó que los electores podrán reconocer a los observadores de la Unión Europea por su chaleco color negro, que lleva las insignias de la Unión Europea. y por su gafete de identificación.

Según la eurodiputada, los organismos electorales ampliaron el horario de votación, siendo ahora desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde este 12 de abril.

También se redujo el periodo de cierre de padrón electoral a seis meses, de acuerdo a recomendaciones formuladas por la Misión de Observación de la Unión Europea de las Elecciones 2021.

¿Cuándo se presentarán los resultados de la observación de la UE?

Corrado subrayó que el despliegue de esta misión reafirma la importancia que atribuye la Unión Europea a su relación con nuestro país, basada en el respeto mutuo y los principios democráticos compartidos.

Finalmente, la jefa de la Misión anunció que los primeros hallazgos de la observación serán publicados este martes 14 de abril.

"Lo que le deseamos es que el domingo se convierta en una verdadera fiesta de la democracia. Este martes, en Lima, tendremos la rueda de prensa donde compartiremos con los medios y con la población los primeros hallazgos de nuestra misión", señaló.

Más de 150 observadores de la Misión de la Unión Europea (MOE UE) vigilarán y examinarán el proceso electoral del 2026 en el Perú mediante una sólida metodología de observación a largo plazo.