Elecciones 2026: Local de votación en Lurín suspende votación debido a a que no llegó material electoral

12/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Las eleciones 2026 ha presentado una serie de dificultades para su óptimo desarrollo lo que ha causado indignación total en los ciudadanos en diversos distritos de Lima Metropolitana. Tal es el caso de un local de votación en Lurín que suspendió la votación debido a que el material electoral llegó de manera extemporánea.

Ciudadanos de Lurín se quedan sin votar

La jornada electoral en la que participan más de 27 millones de peruanos, este domingo 12 de abril, se ha visto perjudicada por el retraso en la instalación de mesas de votación lo que ha desencadenado largas colas de electores y a su vez la indignación por la demora para emitir sus votos.

Uno de los locales de votación que sufrió dicha problemática fue el colegio Rodrigo Lara Bonilla, localizado en el distrito de Lurín, donde cientos de personas que se apersonaron desde temprano a cumplir con su derecho cívico expresaron su malestar.

Desde el frontis de la institiución educativa, los ciudadanos psaron horas parados ante la espera de la llegada del material electoral, pese a que se había establecido la extensión del plazo de mesas hasta las 2 de la tarde.

Ese tiempo estimado venció por tal motivo el fiscal presente en el local procedió al cierre oficial del local de votación, dejando así a un gran número de electores sin poder sufragar este domingo 12 de abril.

"La gente ha venido a votar a las 7 de la mañana y nos dijeron que esperemos porque no venían las cédulas. Salió un personal dijo para las 11 de la mañana la gente ha estado esperando, de la tercera edad que daban pena soleándose acá. Luego dijeron a las 2 de la tarde y tampoco dijeron nada", señaló un elector totalmente indignado.

#Voto2026 | Lurín: No hay material electoral en el Colegio Lara Bonilla. Los ciudadanos esperan en la puerta para ejercer su voto



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Más de 63 mil electores no han podido votar

A través de una conferencia de prensa, Piero Corvetto, jefe de la ONPE se pronunció sobre el retraso en las votaciones ante la falta de materialo electoral. Sobre ello informó que este no fue entregado en locales de sufragio localizados en Lima lo que terminó por afectar a un gram número de mesas impidiendo que más de 63 mil peruanos no voten este domingo.

"No se logró a 15 locales de votación de Lima 3 en el distrito de San Juan de Miraflores, 7 en Lurín, 5 en Pachacamac, no se instalaron 211 mesas de sufragio, lo que ha tenido un impacto en 63 mil 300 electores", explicó.

Es así que, uno de los locales que se vio obligado a suspender la votación fue el colegio Rodrigo Lara Bonilla, localizado en el distrito de Lurín debido a que el material electoral llegó de manera extemporánea.