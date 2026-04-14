Elecciones 2026: Fiscalía investiga más de 20 suplantaciones de identidad y destrucción de material electoral

14/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Las Elecciones 2026 no estuvieron libres de hechos de relevancia penal. Durante la jornada electoral entre el 11 y 13 de abril, la Fiscalía reportó casos que implicaron el inicio de investigaciones fiscales, como la presunta suplantación de identidad, material electoral destruido y hasta disturbios.

Fiscalía detiene a 47 electores por suplantar identidad, disturbios y más casos

Como parte de la iniciativa "Elecciones sin delitos 2026", el Ministerio Público ejecutó un total de 14,721 acciones preventivas en todo el país durante los comicios, equivalente al 88.5% de todas las operaciones desplegadas, según informó el Observatorio de Criminalidad de la Fiscalía.

El domingo 12 de abril, día de las votaciones, se registró la cifra mayor de intervenciones, con 7883 actuaciones. Le siguen el sábado 11 de abril con 6190 y el lunes 13 de abril, jornada extraordinaria en Lima Sur, con 648.

En tanto, fueron 46 las ocurrencias de relevancia penal que tuvieron lugar durante los tres días indicados, lo que implicó el inicio de investigaciones fiscales. Según el Ministerio Público, entre ellas destacan 27 casos por presunta suplantación de identidad entre los electores.

También se detectó tres casos vinculados a la destrucción de material electoral, otros tres por difusión de propaganda política en horario prohibido y otros tres por incautación de material presuntamente adulterado.

🗳️⚖️ ¡Más de 14 mil acciones preventivas en todo el país durante esta jornada electoral!



➡️ El trabajo de más de 6800 fiscales desplegados antes, durante y después de los comicios, permitió la detención oportuna de 48 ciudadanos que infringieron la ley electoral.... pic.twitter.com/Ahju6GlsCh — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) April 14, 2026

Incluso, se registraron disturbios provocados por problemas en la instalación de las mesas y otros eventos.

En consecuencia, Fiscalía detuvo a 48 personas, de las cuales 47 están vinculadas directamente con el proceso electoral. Los delitos que se les atribuye fueron: en un 51.1%, la suplantación de identidad, en un 19.1%, la venta de bebidas alcohólicas durante el periodo de prohibición o Ley Seca (19.1%) y, en un 12.8%, al difusión de propaganda electoral.

Corvetto destaca labor de la ONPE y niega "grave irregularidades" en comicios

Este martes 14 de abril, el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, minimizó las fallas logísticas en la entrega de material electoral que impidieron votar a más de 63 mil electores en Lima Sur en Elecciones 2026, negando ante el Congreso que se traten de "graves irregularidades".

La Comisión de Fiscalización del Parlamento citó al titular de la ONPE y al presidente del JNE, Roberto Burneo, para esta tarde, a fin de que rindan cuentas sobre los inconvenientes que impidieron el correcto desarrollo de los comicios del domingo 12 de abril.

Corvetto Salinas acudió a rendir su declaración ante el grupo de trabajo, donde señaló que la ONPE actuó, "en todo momento, con profesionalismo e integridad" durante la jornada electoral.