Elecciones 2026: Fiscalía reporta 47 detenidos por delitos electorales y suplantación de identidad en comicios

14/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas en Prevención del Delito, Alfonso Barrenechea, a través del Ministerio Público confirmó la detención de 47 personas durante el desarrollo de las Elecciones Generales 2026 en todo el territorio nacional. Los ciudadanos enfrentan cargos por suplantación de votantes y propaganda electoral ilegal en centros de votación.

El despliegue de fiscales permitió identificar estas irregularidades de forma inmediata, garantizando que el proceso continúe pese a los incidentes reportados en diversas regiones del país. La jornada electoral estuvo bajo la vigilancia de más de siete mil fiscales distribuidos estratégicamente en las mesas de sufragio a nivel nacional.

Alfonso Barrenechea reportó 47 detenidos por delitos electorales.

Causas de las detenciones y marco legal

Esta movilización tuvo como objetivo principal prevenir incidentes que alteren la voluntad popular o generen desorden en los locales. Según Canal N, las intervenciones se ejecutaron principalmente por el incumplimiento de la normativa vigente y por intentar burlar los controles de identidad.

Los reportes oficiales indican que los detenidos fueron trasladados a las dependencias policiales correspondientes para las investigaciones de ley. Las autoridades recalcaron que estas acciones buscan mantener la transparencia de los comicios y sancionar cualquier intento de fraude.

El monitoreo constante evitó que los incidentes aislados escalaran, permitiendo que la mayoría de los peruanos pudiera ejercer su derecho al voto sin mayores contratiempos de seguridad.

🗳️⚖️ ¡Más de 14 mil acciones preventivas en todo el país durante esta jornada electoral!



➡️ El trabajo de más de 6800 fiscales desplegados antes, durante y después de los comicios, permitió la detención oportuna de 48 ciudadanos que infringieron la ley electoral.... pic.twitter.com/Ahju6GlsCh — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) April 14, 2026

Las infracciones más recurrentes detectadas por las autoridades incluyeron el proselitismo político cerca de los colegios y la vulneración de la ley seca. Según fuentes del Ministerio Público, "se han registrado casos de ciudadanos que pretendían votar utilizando documentos ajenos". Esta falta constituye un delito grave que fue neutralizado por la vigilancia de los personeros y la rápida intervención de los agentes del orden público.

El operativo fiscal también se centró en garantizar que no existan coacciones hacia los electores durante su ingreso a las cámaras secretas. De acuerdo a la normativa, cualquier persona que perturbe el orden o intente suplantar la identidad de otro votante es procesada inmediatamente.

Las autoridades informaron que los 47 intervenidos permanecerán bajo custodia mientras se determinan las responsabilidades penales específicas por estos graves delitos electorales cometidos.

Impacto en la transparencia del proceso electoral

La detección de estas irregularidades ocurre en un contexto donde la confianza en los organismos rectores es fundamental para el país. Según el reporte oficial, se priorizó la fiscalización de delitos electorales para evitar que cualquier mal proceder afecte los resultados finales. La vigilancia ciudadana y el uso de tecnología de identificación fueron piezas clave para capturar a quienes intentaron vulnerar el sistema democrático nacional.