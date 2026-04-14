Fallas en elecciones podrían ser aprovechadas por quienes alegan "fraude", advierte experto

14/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Las elecciones generales celebradas este último 12 de abril dejaron más dudas que certezas debido a todos los inconvenientes presentados principalmente en Lima. Todos estos contratiempos han generado que un sector de los candidatos deslicen la idea de que se llevó a cabo un fraude electoral por parte de las organizaciones responsables.

Fallas aumentan narrativa de fraude

En medio de esta coyuntura, Exitosa conversó con el exsecretario de la Asociación Civil Transparencia, Iván Lanegra, para conocer mayores detalles de lo que se viene en adelante para entidades como la ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones quienes tienen responsabilidad directa en los inconvenientes registrados el último 12 de abril.

Para comenzar, el experto en temas electorales indicó que todas estas fallas logísticas y la no llegada del material de votación a decenas de colegios en Lima Sur ayudan a alimentar la idea de un posible fraude señalado por algunos de los candidatos en estos comicios.

"Lamentablemente, todo lo ocurrido el domingo, más allá de la claridad respecto a las evidencias, si genera un ambiente de preocupación que puede ser aprovechado por quienes alegan esta idea del fraude", indicó.

Sin embargo, Lanegra también dejó en claro que a partir de la fecha es muy importante que la ONPE y el JNE solucionen todos los inconvenientes para no solo asegurar la culminación de la primera vuelta de manera exitosa, sino también para que la segunda vuelta pueda desarrollarse de la mejor manera y sin los mismos inconvenientes.

🔴🔵#ExitosaTeEscucha 🎤 | En diálogo con Exitosa, el exsecretario de la Asociación Civil Transparencia, Iván Lanegra, señaló que lo ocurrido el último domingo genera un clima de preocupación que podría ser aprovechado por quienes busquen instalar la idea de un presunto fraude... pic.twitter.com/mo6VtggRTA — Exitosa Noticias (@exitosape) April 14, 2026

"Por esa razón es muy importante que haya mucha claridad de los responsables que tienen que afrontar esta situación. Es muy importante esto, además entendiendo la importancia de cuidar el proceso que está en curso, sino también teniendo en cuenta que hay una segunda vuelta que está próxima por lo que hay que corregir y redoblar las garantías", añadió.

Misión Europea descarta fraude

Contrario a lo indicado por diversos postulantes, la Misión Europea que observó los comicios en nuestro país brindó una conferencia de prensa donde dejó en claro que no encontraron elementos que puedan probar el presunto fraude denunciado, pero si reconoció una serie de falencias durante la jornada.

"Más allá de las deficiencias ya señaladas, no ha podido constatar ningún elemento objetivo que pueda alimentar la narrativa de fraude alimentada durante la campaña electoral y durante el mismo día de las elecciones", expresaron.

En resumen, el exsecretario de la Asociación Civil Transparencia, Iván Lanegra, señaló que los inconvenientes presentados durante el 12 de abril dan pie a que los candidatos puedan alegar frauden como lo han hecho en las últimas horas.