ONPE: Bernardo Juan Pachas Serrano asume como jefe interino tras salida de Piero Corvetto

21/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) confirmó la salida definitiva de su titular. A través de un comunicado oficial emitido este 21 de abril, se informó que el Pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) aceptó la renuncia de Piero Alessandro Corvetto Salinas, dejando un vacío en la cabeza de la institución en un momento crítico para la democracia del país.

Sucesión inmediata y marco legal

Ante la vacancia, la institución ha tenido que activar de inmediato sus protocolos de contingencia para evitar una parálisis administrativa. Según detalla el documento, la salida se formalizó mediante la Resolución n.° 119-2026. La normativa vigente es clara respecto a cómo proceder en estas circunstancias de urgencia.

"De acuerdo a lo establecido por el artículo 15 de la Ley Orgánica de la ONPE, si el cargo de jefe queda vacante durante un proceso electoral, asume como jefe interino el funcionario de jerarquía inmediatamente inferior que, en este caso, es el actual gerente general, Bernardo Juan Pachas Serrano", precisa el documento.

Con este movimiento, Bernardo Juan Pachas Serrano asume la responsabilidad de conducir al organismo en medio de un calendario electoral sumamente ajustado.

#ONPEinforma | A la opinión pública sobre la jefatura de la ONPE. pic.twitter.com/JJxhZ3DDkS — ONPE (@ONPE_oficial) April 22, 2026

Garantías para la Segunda Vuelta y comicios regionales

La principal preocupación de la ciudadanía y los partidos políticos reside en la transparencia y la continuidad del procesamiento de votos. La ONPE ha buscado calmar las aguas asegurando que los equipos técnicos mantienen su operatividad al cien por ciento.

Enfatizaron que las tareas de conteo y logística no sufrirán retrasos pese al cambio de liderazgo. Además, se subrayó que el trabajo se extiende a otros frentes:

"Mediante el presente comunicado, informamos a la ciudadanía que no se han interrumpido ni se interrumpirán las labores propias del proceso electoral en curso (consistentes en el procesamiento y la contabilización de actas), así como los preparativos de una Segunda Elección Presidencia. Simultáneamente, la ONPE está avanzando en la organización de los comicios primarios previos a las Elecciones Regionales y Municipales 2026, programados para los días 17 y 24 de mayo", indica el pronunciamiento oficial.

La renuncia de Corvetto Salinas marca un hito de incertidumbre en el presente calendario electoral. No obstante, la designación de Bernardo Pachas como interino busca proyectar una imagen de estabilidad técnica sobre la política. El éxito de las próximas semanas dependerá de que la transición no afecte la confianza pública en el procesamiento de actas, un pilar fundamental para la legitimidad de los resultados que definirán el futuro del país y de los gobiernos regionales.