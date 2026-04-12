Elecciones 2026: JNJ solicitará investigación disciplinaria contra jefe de la ONPE

12/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) anunció que solicitará investigación disciplinaria contra el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y la revisión de su proceso de ratificación ante las denuncias por demora en la entrega de material electoral en diversos locales de votación en las Elecciones 2026.

Investigarán a jefe de la ONPE por demora en mesas de sufragio

El horario de inicio de las votaciones de estas Elecciones 2026 el domingo 12 de abril estaba previsto para las 7:00 a.m.; sin embargo, no todos los locales de votación abrieron sus puertas a tiempo debido a que se reportaron demoras en la entrega de material electoral en distintas mesas de sufragio en Lima, lo que provocó largas filas y malestar entre los votantes.

Debido a esta situación que generó malestar en la ciudadanía que buscaban cumplir con su deber cívico, la JNJ no dudó en pronunciarse con un comunicado en sus redes sociales. La institución sostuvo que ante las denuncias formuladas en el desarrollo de la jornada electoral solicitarán al Pleno del Congreso de la República el inicio de las investigaciones disciplinarias e inclusive la revisión del proceso de ratificación del jefe de la ONPE, Piero Alessandro Corvetto Salinas.

Asimismo, la entidad liderada por la magistrada María Teresa Cabrera precisó que este proceso deberá centrarse en el desempeño profesional del funcionario del organismo electoral. "Las competencias y capacidades deben ser apreciadas en el ejercicio profesional", se indicó.

JNJ pedirá investigar al jefe de la ONPE tras inconvenientes en jornada electoral.

Elecciones 2026: JNJ exhorta garantizar legalidad y transparencia

Asimismo, en el comunicado, la JNJ exhortó a los organismos integrantes del Sistema Electoral como el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), a cumplir cabalmente con las funciones que la Constitución Política del Perú y las leyes le asignan con el objetivo de garantizar la legalidad, transparencia y legitimidad del proceso electoral.

Finalmente, precisó que en su calidad de organismo constitucional autónomo, reafirma su "respeto irrestricto al marco constitucional a los principios de transparencia electoral y al orden democrático, pilares fundamentales del Estado de Derecho, y se mantendrá vigilante del respeto a la institucionalidad democrática, en salvaguarda de la voluntad popular".

Amplían horario de votación a nivel nacional

Piero Corvetto, jefe de la ONPE pidió disculpas a la ciudadanía por retraso de llegada de material electoral en diversos distritos de Lima este 12 de abril. En ese marco, reiteró que la responsabilidad recae en la empresa concesionaria encargada del traslado de dichos insumos.

Tras el malestar de los electores, se autorizó ampliar el horario de votación hasta las 6:00 p.m. en todo el país para garantizar el derecho al sufragio ante fallas logísticas registradas durante la jornada.

De esa forma, la JNJ pone en la mira a Piero Corvetto. En respuesta a las denuncias ciudadanas sobre el desarrollo de las Elecciones Generales 2026, la institución solicitará investigaciones disciplinarias contra el jefe de la ONPE y la revisión de su proceso de ratificación.