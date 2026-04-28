Elecciones 2026: JNE tendría responsabilidad en irregularidades presentadas en jornada electoral, señala Andy Carrión

28/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras la crisis política y electoral suscitada por las graves fallas logísticas presentadas durante las Elecciones 2026, que derivaron en investigaciones fiscales y policiales, el abogado penalista Andy Carrión sostuvo que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) comparte responsabilidad junto con la ONPE.

JNE tiene "una gran responsabilidad" en la crisis electoral

El pasado 21 de abril, se hizo efectiva la salida de Piero Corvetto de la jefatura de la Oficina Nacional de Procesos Electorales tras serios cuestionamientos e investigaciones en su contra. En su lugar, asumió Bernardo Pachas como jefe interino.

Actualmente, Corvetto enfrenta investigaciones fiscales por presuntas irregularidades, incluyendo allanamientos a su vivienda y denuncias penales, siendo una de ellas por parte de la Procuraduría del JNE. Asimismo, la legitimidad del proceso electoral ha quedado bajo un fuerte cuestionamiento.

Ante esta situación, en diálogo con Exitosa, Carrión señaló que toda la responsabilidad está recayendo sobre la ONPE y su exjefe, pero que el JNE, encabezado por Roberto Burneo y encargado de supervisar las elecciones, también tiene "una gran responsabilidad".

"Burneo señaló en algún momento que tenían 500 supervisores, y la pregunta es: ¿ninguno de ellos estuvo enterado de estas deficiencias logísticas? ¿Nadie advirtió, con todo el personal con el que cuenta, de que no se iba a cumplir a tiempo con la repartición del material electoral?", expresó el penalista.

Es importante recordar que la Procuraduría del JNE denunció penalmente a Corvetto y a otros funcionarios gerenciales de la ONPE el pasado 13 de abril por tres presuntos delitos: contra el derecho de sufragio, contra la administración pública (omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales) y obstaculización del normal desarrollo del acto electoral.

"Pero si tú aplicas ese criterio también al JNE, es casi como una autodenuncia, porque ellos también debieron haber realizado esta vigilancia y supervisión", precisó Carrión.

El letrado también criticó que el máximo organismo electoral no haya podido advertir que el informe emitido por la Contraloría, señalando "irregularidades y poca capacidad para repartir material electoral".

Exfiscal denuncia penalmente a Corvetto y la JNJ por renuncia

La exfiscal Sandra Castro presentó una denuncia penal ante la Fiscalía contra Piero Corvetto y los actuales miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), por aceptar la polémica renuncia de la jefatura de la entidad electoral, contraviniendo la normativa constitucional.

"Este funcionario tiene un tiempo constitucional fijo y tiene el mandato de garantizar la independencia del sistema electoral. Por eso se dice que su cargo es irrenunciable", señaló.

El abogado penalista Andy Carrión sostuvo que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) también tiene responsabilidad de las irregularidades durante las jornada electoral, y no únicamente la ONPE.