Elecciones 2026: MTPE exhorta a empleadores a brindar facilidades a electores y miembros de mesa HOY, 13 de abril

13/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) exhortó a los empleadores a brindar facilidades a sus trabajadores para que puedan ejercer su derecho al voto y cumplir su rol como miembros de mesa durante las elecciones de este 13 de abril del 2026.

MTPE exhorta facilidades para electores y miembros de mesa

Tras las fallas logísticas registradas durante la jornada electoral del domingo 12 de abril, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dispuso la ampliación del sufragio para las mesas que no fueron habilitadas, que según el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) afectó a 63,300 electores.

En ese marco, se permitirá que los ciudadanos afectados puedan votar este lunes 13 de abril hasta las 6:00 p.m. Es por ello, que, a través de redes sociales, el Ministerio de Trabajo exhortó a los empleadores a brindar facilidades a sus trabajadores para que puedan acercarse a sus centros de votación en Lima Sur y cumplir con su deber cívico.

De acuerdo a la entidad liderada actualmente por Óscar Fernández, las horas que los trabajadores dejen de laborar para acudir a votar estarán sujetas a una compensación posterior, la cual deberá ser acordada entre el empleador y el trabajador. En caso de no existir acuerdo, será el empleador quien determine la forma en que se recuperarán las horas.

🔴 COMUNICADO | El MTPE exhorta a los empleadores a brindar facilidades este 13 de abril para garantizar el derecho al voto de los electores y el cumplimiento de funciones como miembros de mesa. 🗳️ pic.twitter.com/DKp3tBwkJY — Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (@MTPE_Peru) April 13, 2026

Elecciones hoy 13 de abril: Colegios que serán locales de votación

Asimismo, el MTPE indicó que los ciudadanos que se haya trasladado a Lima desde otras provincias o regiones para votar, así como los miembros de mesa- incluyendo aquellos que asuman esta función ante la ausencia de los titulares, podrán gozar de un día de descanso remunerado compensable el 14 de abril de 2026.

La medida también alcanza a los miembros de mesa que, pese a haber sido sorteados, no lograron completar el proceso de capacitación, pero que cumplan con ejercer dicha función durante la jornada electoral. En el comunicado, se da a conocer los 13 colegios ubicados en distritos de Lima Sur que serán locales de votación este lunes.

En San Juan de Miraflores

I.E. Parroquial Virgen de la Asunción.

I.E. 6041 Alfonso Ugarte.

I.E. 6151 San Luis Gonzaga.

En Lurín

I.E. 7078 Virgen de Chapi.

I.E. 7098 Rodrigo Lara Bonilla.

I.E. 7104 Ramiro Prialé Prialé.

I.E. 6023 Julio C. Tello Rojas.

I.E. 7239 Santísimo Salvador.

I.E. 7267 Señor de los Milagros.

I.E. 6026 Virgen de Fátima.

En Pachacámac

I.E. 7261 Santa Rosa de Collanac.

I.E.P. El Universo de César Vallejo.

I.E. Parroquial Virgen del Rosario.

Piden facilidades para miembros de mesa

Finalmente, el Ministerio de Trabajo precisó que precisó que la medida se aplica también a los miembros de mesa designados por sorteo que lograron completar el proceso de capacitación y que cumplen su función este 13 de abril, según el numeral 3.1. del artículo 3° del Decreto Supremo N° 003-2026-TR.

En ese sentido, en su comprimiso de colaborar con el proceso electoral este 13 de abril, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) pidió a los empleadores brindar facilidades para garantizar el derecho al voto de los electores y el cumplimiento de funciones como miembros de mesa.