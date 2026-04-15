Exfuncionario de ONPE fue liberado: José Samamé seguirá siendo investigado por caos electoral

15/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Luego que el plazo de su detención preliminar de 48 horas venciera, el exfuncionario de ONPE, José Samamé Blas fue puesto en libertad por las autoridades sobre la mañana de este miércoles 15 de abril. El hecho se dio luego que el detenido brindará su declaración de rigor ante el Ministerio Público.

José Samamé fue liberado por el Ministerio Público

Es importante precisar que la detención de Samamé se dio la mañana del lunes 13 de abril por parte de la Dirección Contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú. El funcionario fue intervenido en las instalaciones de la Oficina Nacional de Procesos Electorales tras ser sindicado como el principal responsable de la no llegada del material electoral a los locales de sufragio en Lima Sur.

A partir de ahí, José Samamé Blas fue parte de las diligencias de rigor visitando las oficinas de la Dirincri en la avenida España y otras dependencias policiales. Cuando hacía su ingreso, fue abordado por la prensa por lo que aprovechó en pedir respeto a su familia para luego asegurar que responderá como corresponde.

Sin embargo, sobre la mañana de este miércoles 15 de abril, el exfuncionario de ONPE sorprendió a más de uno al señalar que no era responsable de todo el caos generado durante la realización de los comicios generales.

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