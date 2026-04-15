RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Elige Bien
El caso seguirá su curso

Exfuncionario de ONPE fue liberado: José Samamé seguirá siendo investigado por caos electoral

El exfuncionario de la ONPE, José Samamé, fue liberado por las autoridades tras vencer el plazo de su detención preliminar. No obstante, continuará siendo investigado por su presunta implicación en los incidentes del 12 de abril.

15/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien / Actualizado al 15/04/2026

Síguenos en Google News Google News

Luego que el plazo de su detención preliminar de 48 horas venciera, el exfuncionario de ONPE, José Samamé Blas fue puesto en libertad por las autoridades sobre la mañana de este miércoles 15 de abril. El hecho se dio luego que el detenido brindará su declaración de rigor ante el Ministerio Público.

José Samamé fue liberado por el Ministerio Público

Es importante precisar que la detención de Samamé se dio la mañana del lunes 13 de abril por parte de la Dirección Contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú. El funcionario fue intervenido en las instalaciones de la Oficina Nacional de Procesos Electorales tras ser sindicado como el principal responsable de la no llegada del material electoral a los locales de sufragio en Lima Sur.

A partir de ahí, José Samamé Blas fue parte de las diligencias de rigor visitando las oficinas de la Dirincri en la avenida España y otras dependencias policiales. Cuando hacía su ingreso, fue abordado por la prensa por lo que aprovechó en pedir respeto a su familia para luego asegurar que responderá como corresponde.

Sin embargo, sobre la mañana de este miércoles 15 de abril, el exfuncionario de ONPE sorprendió a más de uno al señalar que no era responsable de todo el caos generado durante la realización de los comicios generales.

Noticia en desarrollo...

Jefe de la ONPE sabía de José Samamé y el contrato con la empresa Galaga, señala Karla Ramírez
Lee también

Jefe de la ONPE sabía de José Samamé y el contrato con la empresa Galaga, señala Karla Ramírez

Exfuncionario de ONPE asegura no ser responsable de contratar a empresa Galaga y del caos electoral del 12 de abril
Lee también

Exfuncionario de ONPE asegura no ser responsable de contratar a empresa Galaga y del caos electoral del 12 de abril

Temas relacionados Elecciones generales Fiscalía funcionario José Samamé Blas liberado ONPE

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA