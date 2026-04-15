Galarreta señala "actitud hostil" de la ONPE contra Fuerza Popular: "Nos hemos enfrentado a Corvetto"

15/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, el candidato a la vicepresidencia por Fuerza Popular, Luis Galarreta, afirmó que su agrupación se ha enfrentado a la ONPE durante los últimos cinco años. En ese sentido, sostuvo que la institución, al mando de Piero Corvetto, habría tenido actitudes hostiles contra el partido liderado por Keiko Fujimori.

ONPE habría tenido actitud hostil hacia partidos

El excongresista se pronunció en el marco de los incidentes registrados durante la fecha principal de la jornada electoral y criticó a la gestión de Corvetto, señalándolo como el principal responsable del caos. Consultado por el tema, indicó que su partido había advertido las deficiencias de la ONPE y añadió dicha institución ha tenido "actitudes hostiles" contra Fuerza Popular y otros partidos, incluso aquellos que no lograron su inscripción.

"Nosotros lo de la ONPE ya lo habíamos advertido. Nosotros nos hemos enfrentado a la ONPE de Corvetto hace más de cinco años", señaló.

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Ante ese panorama, el exlegislador también deslizó la posibilidad de que la segunda vuelta se realice sin la jefatura de Corvetto por la "tranquilidad" de Fuerza Popular y su contrincante, ya sea Roberto Sánchez o López Aliaga. Asimismo, precisó que en los actuales comicios Fuerza Popular no ha podido recopilar indicios de fraude, por lo que proponer esa narrativa sería "irse al extremo".

"El Perú necesita es menos caos. Nosotros planteamos orden y mesura. El Perú está dividido. Ojalá el próximo sea un gobierno de unidad", añadió.

Keiko Fujimori pasó a segunda vuelta y espera contrincante

Según los resultados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), con más del 90% de actas procesadas, Keiko Fujimori lidera la preferencia electoral con un 17.04% y se establece como la primera contrincante de la segunda vuelta.

A su candidatura le siguen Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) con 12.05%, Rafael López Aliaga (Renovación Popular) con 11.85%, Jorge Nieto (Buen Gobierno) con 11.06% y Ricardo Belmont (Obras) con 10.15%. Hasta el mediodía de hoy 15 de abril, el total de actas contabilizadas en el Perú es de 92.75%, mientras que la del extranjero de 44.51%

En conclusión, el candidato a la vicepresidencia por Fuerza Popular, Luis Galarreta, señaló que su organización Fuerza Popular había advertido de las deficiencias de la ONPE desde hace cinco años y sugirió que el jefe de la institución de un paso al costado para la segunda vuelta.