JNE: Roberto Burneo no asistió a citación del Congreso por sistematización de actas electorales

14/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, se ausentó de la citación programada por la Comisión de Fiscalización del Congreso. Mediante un oficio oficial, el magistrado solicitó postergar su presentación, argumentando que la institución requiere tiempo para procesar los datos de votación actuales.

Roberto Burneo envió un documento formal al congresista Elvis Vergara para justificar su inasistencia a la sesión extraordinaria. El titular del ente electoral explicó que la carga operativa tras los comicios del domingo impide, por ahora, entregar un informe detallado ante el Poder Legislativo.

A diferencia del JNE, el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, sí se presentó ante el grupo de trabajo parlamentario. Corvetto respondió las interrogantes de los legisladores sobre el despliegue logístico, mientras que el máximo representante de la justicia electoral peruana prefirió esperar los resultados finales.

Burneo justificó su ausencia.

Documentación oficial y demora técnica

Según el oficio N° 000232-2026-P/JNE, la institución se encuentra en un proceso crítico de consolidación de datos. El documento señala que "la información requerida por la Comisión se encuentra en proceso de sistematización", debido al alto volumen de actas que deben ser revisadas y validadas debidamente.

El magistrado Burneo sostuvo que es necesario asegurar la remisión de información de manera integral y actualizada. Por ello, la reprogramación permitirá contar con datos debidamente consolidados, buscando ofrecer una exposición técnica que sea consistente ante los cuestionamientos de los fiscalizadores sobre las mesas.

La gestión actual del JNE busca evitar inconsistencias en las cifras presentadas ante los parlamentarios de la República. El oficio recalca que la dinámica propia del desarrollo del proceso electoral exige una actividad de supervisión permanente que consume la capacidad operativa de los funcionarios en Lima.

Balance de la jornada electoral reciente

La Comisión de Fiscalización busca esclarecer diversas incidencias reportadas durante la jornada de votación del domingo. Los congresistas exigen respuestas sobre las actas impugnadas y la transparencia en la transmisión de resultados, temas que Burneo deberá explicar detalladamente cuando se concrete su nueva citación.

El Congreso mantiene la vigilancia sobre los organismos electorales para garantizar la legitimidad del proceso. Se espera que la nueva fecha para la presentación de Roberto Burneo se defina pronto, permitiendo que las elecciones culminen con total claridad informativa.

Finalmente, el cumplimiento de las responsabilidades constitucionales del organismo electoral resulta fundamental para la democracia. La entrega de datos oficiales ayudará a que la población confíe plenamente en que los comicios reflejen la voluntad popular expresada en las urnas de votación.