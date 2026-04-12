José María Balcázar votó en Chiclayo y pidió calma en Elecciones 2026: "Lo que está en juego es la democracia"

12/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El presidente de la República, José María Balcázar, votó en Chiclayo y pidió a la ciudadanía mantener la calma frente a los retrasos registrados en las elecciones. Asimismo, descartó la existencia de indicios de irregularidades en la jornada y exhortó a la ciudadanía a participar de los comicios. "Lo que está en juego es la democracia. Hay que guardar la calma", indicó.

Balcázar pide calma ante retrasos en locales de votación

José María Balcázar votó este domingo 12 de abril en el colegio Pedro Labarthe Durand de Chiclayo. En el marco de la jornada electoral y tras sufragar, el jefe de Estado manifestó, en primer lugar que los problemas de fuerza mayor suelen ocurrir en las elecciones tras tener conocimiento de las denuncias registradas en diversos centros de votación de Lima por la demora de la entrega del material electoral.

En ese marco, el presidente de la República aprovechó las cámaras de televisión para hacer un llamado a la ciudadanía de mantener la calma frente a los retrasos e inconvenientes en distintos distritos de la capital. Seguidamente, sostuvo que, "hasta el momento, no hay ningún indicio de algún tipo de irregularidades. Todo está superándose".

El mandatario también subrayó la importancia de que todos formen parte de este deber cívico y acudan a sus respectivos locales de votación para elegir al próximo presidente del país tras la ampliación de horario de sufragio hasta las 6:00 p.m. a nivel nacional.

"Lo que queremos es que el votante cumpla con el derecho de votar, es lo fundamental, dar la oportunidad que el recambio del gobierno y del poder se realice en las mejores condiciones. (...) Han prorrogado la hora de votación, me parece bien, con eso se está superando el tema", precisó en un inicio.

José María Balcázar exhorta mantener la calma y descarta irregularidades en jornada electoral.

Elecciones 2026: José Balcázar descarta irregularidades y fraude

El presidente del Perú también sostuvo que "no hay ningún indicio de algún tipo de fraude o irregularidades en el desarrollo del proceso electoral", sino reclamos por las demoras en la ONPE en la instalación de las mesas de votación. Incluso, indicó que mantiene su confianza en el sistema electoral.

"Que todo el mundo vaya, concurramos en mayor número, es la única forma de garantizar mayor representación. (...) Lo que está en juego es la democracia, muchos querrían que no haya elecciones. Hay que guardar la calma", puntualizó.

Finalmente, el mandatario indicó que esperará en Chiclayo los primeros resultados de las elecciones y reafirmó la importancia de la participación ciudadana en una jornada que se desarrolla en todo el país.

Desde Chiclayo, en la región Lambayeque, el presidente de la República, José María Balcázar, tras emitir su voto, exhortó a la ciudadanía a participar de las Elecciones 2026 y mantener la calma ante retrasos en locales de votación en la capital.