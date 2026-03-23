Trump pospone ataques contra centrales eléctricas de Irán tras sostener reuniones "positivas y productivas"

23/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes 23 de marzo, que pospone todo ataque militar a las centrales eléctricas e infraestructura energética de Irán por un plazo de cinco días, luego de que abriera el diálogo entre ambos países hace 48 horas.

Fiel a su estilo, el mandatario estadounidense explicó a través de su cuenta de Truth Social, que la orden dada al Departamento de Guerra se debe a que las últimas conversaciones han sido "muy positivas y productivas", a 24 días del abrir fuego contra territorio iraní, en coalición con Israel.

¿Llega el fin de la guerra?

Como es de conocimiento, Trump anunció en las últimas horas una serie de bombardeos a las centrales eléctricas si es que Teherán no reabría el estrecho de Ormuz al transporte marítimo internacional. De inmediato, Irán advirtió que el paso sería "completamente cerrado" de llegarse a cometer cualquier accionar enviado desde Washington.

En medio de las tensiones y con más de 2 000 fallecidos, desde Norteamérica reportaron el inicio de "conversaciones profundas, detalladas y constructivas", las cuales continuarán a lo largo de la semana. Trump fue más allá en el inicio del diálogo, al dejar a entrever que el alto a las hostilidades están sujetas al "éxito de las reuniones y conversaciones en curso".

Mensaje de Donald Trump.

Cabe señalar que, Trump no dio más detalles sobre las negociaciones que habrían tenido lugar, por su parte Irán tampoco reconoció alguna conversación con la Casa Blanca. Quien sí se pronunció fue el ministro de Asuntos Exteriores del país persa, Abbas Araghchi, al confirmar que sí habló por teléfono con su homólogo turco, Hakan Fidan. Como es de conocimiento, Turquía ha sido intermediario antes en negociaciones entre Teherán y Washington.

Países condenan cierre de estrecho de Ormuz

A través de un comunicado conjunto emitido el jueves 19 de marzo, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, los Países Bajos, Japón y Canadá, exhortaron a Irán a reabrir el estrecho de Ormuz, espacio por donde transita el 25 % del total de petróleo de todo el mundo.

"Hacemos un llamamiento a Irán para que cese de inmediato sus amenazas, la colocación de minas, los ataques con drones y misiles y otros intentos de bloquear el estrecho de Ormuz a la navegación comercial", precisa el comunicado.

Además, condenaron "en el sentido más enérgico", los recientes ataques de Irán en contra de barcos comerciales desarmados que navegaban en el golfo Pérsico, así como infraestructuras civiles e instalaciones de gas.

La guerra parece haber llegado a un punto donde el diálogo sería el arma más importante para poner fin a los ataques, muertes y efectos para la economía global.