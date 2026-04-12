Gobierno garantiza apoyo para la votación en locales de sufragio que no fueron abiertos en Lima sur

12/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) confirmó su apoyo para la realización de la votación en los locales de sufragio que no pudieron instalarse este domingo 12 de abril, tal como fuera solicitado esta tarde por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

A través de un comunicado, el Gobierno del Perú señaló que el Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, el Ministerio de Relaciones Exteriores, así como la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas, adoptarán las medidas necesarias para "garantizar y facilitar" el ejercicio del sufragio en 13 centros de votación de Lima sur.

¿En qué colegios se votará este lunes 13 de abril?

Las elecciones generales 2026 quedaron marcadas desde un inicio por la no apertura de una serie de locales de votación de algunos distritos de Lima sur. Esta problemática generó que 63 000 ciudadanos se queden sin emitir su derecho al voto, según lo informado esta noche por el titular de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto Salinas.

Si bien es cierto, que el 99.8 % de mesas de sufragio fueron instaladas en todo el territorio nacional, 211 mesas de 15 locales de votación no corrieron con la misma suerte. Ante el pedido del JNE y con la confirmación del apoyo por parte del Poder Ejecutivo, los siguientes colegios volverán a convertirse en locales de votación para mañana, lunes 13 de abril:

San Juan de Miraflores

- IE Parroquial Virgen de la Asunción

- IE 6041 Alfonso Ugarte

- IE 6151 San Luis Gonzaga

Lurín

- IE 7078 Virgen de Chapi

- IE 7098 Rodrigo Lara Bonilla

- IE 7104 Ramiro Priale Priale

- IE 6023 Julio C. Tello Rojas

- IE 7239 Santísimo Salvador

- IE 7267 Señor de los Milagros

- IE 6026 Virgen de Fátima

Pachacámac

- IE 7261 Santa Rosa de Collanac

- IEP El Universo de César Vallejo

El Consejo de Ministros informa a la ciudadanía que, en atención al pronunciamiento del @JNE_PE, respecto de aquellas mesas en las cuales no se distribuyó oportunamente el material electoral en Lima Metropolitana, así como en las circunscripciones de Orlando (Florida) y Patterson... pic.twitter.com/7RQkKiLlUA — Consejo de Ministros (@pcmperu) April 13, 2026

Resultados oficiales de la ONPE

Tal como lo anunció en la previa el jefe de la ONPE, Piero Corvetto Salinas, en esta ocasión, la ciudadanía tiene la oportunidad de enterarse los resultados de los comicios en tiempo real, independientemente de lo mostrado por las encuestadoras de opinión, Datum e Ipsos.

De acuerdo a la plataforma del organismo electoral, quien encabeza los resultados es el candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, al 25.11 % del total de actas contabilizadas. En segundo lugar se posiciona Keiko Fujimori Higuchi (Fuerza Popular) y en tercera ubicación, Jorge Nieto Montesinos (Partido del Buen Gobierno).

Por su parte, Carlos Álvarez Loayza (País Para Todos), se encuentra en cuarta posición, le sigue Ricardo Belmont Cassinelli (Partido Cívico Obras) en el quinto lugar. Alfonso López-Chau (Ahora Nación) y Marisol Pérez Tello (Primero La Gente), en la sexta y séptima ubicación, respectivamente.

Los organismos electorales y el Gobierno continúan coordinando para que toda la población electoral pueda cumplir con su deber cívico en las próximas horas.