Martín D'Azevedo sobre pedido de salida de Piero Corvetto: "Desde el punto de vista legal, no puede renunciar"

15/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

En medio de la controversia generada tras los hechos ocurridos el pasado 12 de abril, el especialista en temas electorales, Martín D'Azevedo, se pronunció sobre el pedido de salida del jefe de la ONPE, Piero Corvetto.

En diálogo con Exitosa, Martín D'Azevedo, fue enfático al señalar que, en el marco normativo actual, su renuncia no es una opción inmediata.

"Desde el punto de vista legal, él no puede renunciar", afirmó el experto, al explicar que la normativa electoral busca garantizar la estabilidad del proceso en curso. Según indicó, la ley impide que una autoridad clave abandone el cargo en medio de unas elecciones, precisamente para evitar mayores complicaciones institucionales.

No obstante, D'Azevedo reconoció que, en el plano político y ético, podría evaluarse un escenario distinto. Señaló que, si bien la norma limita su salida, el contexto podría abrir una excepción, especialmente si se confirma responsabilidad en los hechos cuestionados.

Procesos en marcha complican su reemplazo

El especialista detalló que existen tres vías para investigar y eventualmente sancionar a Corvetto: la administrativa, la que corresponde a la Contraloría General de la República y la que involucra a la Junta Nacional de Justicia.

En ese sentido, advirtió que cualquier intento de destitución no sería inmediato. "Destituirlo por lo menos tomará unas seis semanas", precisó, dejando en claro que los plazos juegan en contra de una eventual salida rápida.

A esto se suma el proceso para designar a un nuevo jefe de la ONPE, el cual requiere un concurso público de méritos que podría extenderse por al menos 45 días, e incluso duplicarse si se presentan impugnaciones. Esto hace inviable un reemplazo antes de la segunda vuelta.

Posible responsabilidad en cadena

Otro punto clave que planteó D'Azevedo es que la problemática no se limitaría únicamente a Corvetto. Según explicó, los funcionarios que se encuentran en la línea de mando también podrían estar involucrados en las decisiones que derivaron en las irregularidades.

Esto complicaría aún más el panorama, ya que una eventual renuncia dejaría el cargo en manos de personas que también podrían estar bajo investigación. "Probablemente todos ellos estén involucrados", advirtió, en referencia a los gerentes y funcionarios cercanos.

En un escenario marcado por cuestionamientos y presión política, la salida de Piero Corvetto no solo enfrenta un debate público, sino también serias limitaciones legales. Mientras avanzan las investigaciones, el tiempo y la normativa electoral se convierten en factores determinantes que mantienen su permanencia en el cargo, al menos por ahora.