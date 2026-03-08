Fuerte golpe para Balcázar: RENUNCIA el secretario general de su gobierno a pocos días de asumir el cargo

08/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

La estabilidad en el entorno del presidente José María Balcázar vuelve a ponerse en duda tras la sorpresiva salida del secretario general del Despacho Presidencial. El funcionario José Luis Torrico Huerta presentó su renuncia cuando apenas habían pasado unas semanas desde que asumió el puesto, uno de los más cercanos al mandatario.

La dimisión fue oficializada el 7 de marzo de 2026 mediante una resolución suprema publicada por el Ejecutivo. En el documento se señala que se acepta su renuncia y se le agradece por el trabajo realizado durante su corto periodo en funciones.

Según la resolución, el Gobierno decidió "aceptar la renuncia presentada" por el funcionario, fórmula habitual que se utiliza en este tipo de cambios dentro del aparato estatal. Sin embargo, el texto no explica las razones que motivaron su salida del cargo.

La noticia generó sorpresa en el ámbito político debido al breve tiempo que Torrico Huerta permaneció en el puesto, ya que había sido designado recientemente para dirigir la Secretaría General del Despacho Presidencial, una oficina clave dentro de Palacio de Gobierno.

Cambio rápido en el entorno presidencial

La Secretaría General del Despacho Presidencial es una de las áreas más importantes de la administración del Ejecutivo. Desde esa oficina se coordinan documentos oficiales, resoluciones y parte de la agenda administrativa del despacho del jefe de Estado.

Por ello, la salida repentina de quien ocupaba ese cargo llamó la atención, sobre todo porque se produjo cuando el nuevo gobierno aún se encuentra realizando ajustes en sus equipos de trabajo.

Tras aceptar la renuncia, el Ejecutivo tomó una decisión inmediata para evitar que el puesto quede vacante. En la misma resolución se dispuso el nombramiento de un nuevo secretario general.

Gobierno designa reemplazo inmediato

El Ejecutivo designó a Alonso Tenorio Trigoso como nuevo secretario general del Despacho Presidencial. El nombramiento se oficializó en el mismo documento que formalizó la salida de Torrico Huerta.

Con esta decisión, el Gobierno busca mantener la continuidad administrativa dentro de Palacio, especialmente en una oficina que cumple un rol clave en la gestión diaria del despacho del presidente.

Hasta el momento, no se han brindado explicaciones públicas sobre las razones que llevaron a la renuncia del exfuncionario. Tampoco se ha informado si su salida responde a motivos personales, políticos o administrativos.

Mientras tanto, el nuevo secretario general deberá asumir funciones en medio de un escenario político que continúa marcado por cambios y reacomodos dentro del Ejecutivo.