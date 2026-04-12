Jorge Nieto advirtió grave impacto por mesas no instaladas en Lima: 850 mil electores se quedarían sin votar

12/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Este domingo 12 de abril, el accidentado desarrollo de las Elecciones 2026 ante las demoras en la apertura de mesas a raíz de la falta de material electoral despertó no solo la indignación de la población, sino también de los candidatos, entre ellos, Jorge Nieto.

El aspirante a la Presidencia por el Partido del Buen Gobierno se pronunció en sus redes sociales a las 3 de la tarde luego de que la Asociación Civil Transparencia informara que, en Lima Metropolitana, solo el 87% de las mesas habían sido instaladas.

Nieto advierte grave impacto de mesas no instaladas en Lima

Al respecto, Nieto Montesinos advirtió que el porcentaje restante equivaldría a unos 850,000 ciudadanos que se quedarían afuera de las votaciones, una cifra importante que, según indicó, podría definir el resultado final.

"13% de las mesas no instaladas en Lima Metropolitana son casi 850,00 ciudadanos. Las últimas elecciones se han definido por una diferencia de 50,000 votos", expresó el candidato presidencial.

Además, etiquetó a los perfiles oficiales de la ONPE y el JNE, organismos electorales responsables de este grave problema suscitado en un día crucial como este. "¿Se dan cuenta de la irresponsabilidad que están cometiendo?", agregó.

13% de mesas no instaladas en Lima Metropolitana son casi 850,000 ciudadanos. Las últimas elecciones se han definido por una diferencia de 50,000 votos. @ONPE_oficial, @JNE_Peru, se dan cuenta de la irresponsabilidad que están cometiendo? — Jorge Nieto Montesinos (@JorgeNietoMon) April 12, 2026

Minutos después, Transparencia publicó otra actualización de las 4 de la tarde, señalando que el porcentaje aplicado a Lima Metropolitana se incrementó al 94.5%.

López Aliaga denuncia penalmente a jefe de la ONPE y pide su detención

En medio de la jornada de las elecciones generales de este 12 de abril, el candidato presidencial Rafael López Aliaga presentó una denuncia penal contra Piero Corvetto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

El recurso fue ingresado a la Mesa de Partes Virtual del Ministerio Público y solicita la intervención inmediata de la Fiscalía de la Nación, así como la detención del titular del organismo electoral.

El escrito acusa a Corvetto de "omisión de funciones en permanente estado de flagrancia" y se sustenta en el artículo 377 del Código Penal, que sanciona la omisión de actos funcionales por parte de funcionarios públicos.

López Aliaga argumentó que las fallas operativas registradas desde las primeras horas de la jornada afectaron el derecho fundamental al sufragio.

Entre los hechos señalados figuran retrasos en la apertura de mesas, problemas con la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE), dificultades en la distribución del material electoral y fallas en la verificación biométrica de miembros de mesa. En distritos como Ancón y el Callao se reportaron mesas que no pudieron instalarse, generando largas colas y quejas ciudadanas.

El candidato presidencial Jorge Nieto, del Partido Buen Gobierno, denunció que casi 850 mil ciudadanos se estarían quedando fuera de las votaciones en Lima.