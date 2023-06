Carlos Vílchez se estrena como "youtuber" y anuncia a Laura Huarcayo como su primera invitada

La popular 'Carlota' y compañero de conducción de María Pía Copello en "Mande quien mande" (MQM), Carlos Vílchez, sorprendió a propios y extraños con su lanzamiento como youtuber en el programa "Te jalo" que contará con la participación de la exmodelo Laura Huarcayo durante la emisión de su primer capítulo.

El controvertido conductor de televisión explicó que la idea de este tipo de programa nació a partir del público que lo sigue, que normalmente son jóvenes de entre 20 a 30 años.

"Tengo muchos seguidores de entre 20 y 30 años y me pedían que me ponga las pilas en redes sociales, así que me junté con 'Vértigo', un equipo de productores supercapos", mencionó en un primer momento, Vílchez.