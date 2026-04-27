Murió cantante de popular banda tropical tras descompensarse después de un show: ¿Qué le pasó?

27/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El mundo de la música tropical está de luto tras confirmarse que el cantante de una popular banda de cumbia murió tras descomensarse después de un show. El grupo musical lamentó lo ocurrido y expresó sus condolencias a los familiares del artista.

Murió integrante de popular orquesta de cumbia: Esto se sabe

Lo que debía ser una presentación musical para deleitar a sus seguidores con sus mejores éxitos musicales, terminó en una tragedia. De acuerdo a los primeros reportes, el cantante y líder de la banda 'Hechizo Tropical', Lucas Herrera, murió luego de descompensarse al bajar del escenario después de un show.

El hecho ocurrió en el local bailable Viva Julina, donde la orquesta de cumbia, guaracha y chamamé se presentó. Las primeras versiones detallas que el integrante de la banda tropical convulsionó dentro del establecimiento y sufrió un paro cardiaco. Ante la demora de la ambulancia, quienes estaban en el lugar optaron por llevarlo en auto hasta el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA).

Lamentablemente, pese a los esfuerzos por salvarle la vida, Lucas Herrera ingresó sin signos vitales al nosocomio. El local decidió cancelar el evento musical debido a esta situación delicada.

"Lamentamos informar que el evento de ayer fue suspendido debido a una situación de extrema gravedad. Lucas, integrante de Hechizo Tropical, se descompensó en el bailable luego de dar su show y fue trasladado al hospital. Lamentablemente, falleció. Por respeto a él, a su familia y a sus compañeros, tomamos la decisión de cancelar el evento", se lee en el comunicado del local.

Murió integrante de 'Hechizo Tropical' en Argentina.

Hechizo Tropical lamenta muerte del cantante Lucas Herrera

Lucas Herrera, apodado 'Capi' por sus compañeros de 'Hechizo Tropical', lamentaron el incidente registrado en Mar del Plata y tras confirmarse el fallecimiento del artista, lanzaron un comunicado expresando el dolor por su partida.

"Lamentablemente queremos comunicar el deceso de nuestro compañero Lucas Herrera. (...) Queremos darle las gracias a cada uno por sus mensajes de aliento y apoyo a su familia y la banda. Ya pudimos juntar el dinero para poder hacerle la despedida", expresaron en su cuenta oficial de Facebook.

Seguidamente, precisaron que el músico será velado este lunes 27 de abril a partir de las 4:00 p.m. en la sala velatoria San jorge. Amigos y otras orquestas como El Fenómeno Tornado expresaron sus condolencias a los familiares del integrante de 'Hechizo Tropical'.

El ambiente de la música tropical argentina se encuentra de luto tras reportarse que Lucas Herrera, integrante de 'Hechizo Tropical' murió en la madrugada del último domingo 26 de abril tras descompensarse después de un show.