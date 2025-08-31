'Cri Cri' niega violencia y habla sobre la ruptura con Jefferson Farfán y su familia

31/08/2025 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Tras recuperar la libertad, Cristian Martínez Guadalupe, conocido como 'Cri Cri', brindó sus primeras declaraciones públicas luego de haber pasado un año en prisión preventiva por una grave acusación.

'Cri Cri' da primeras declaraciones

El primo de Jefferson Farfán brindó una entrevista al programa Día D, en la que negó enfáticamente haber cometido el delito que se le imputaba y envió u mensaje directo a la víctima, todo en medio de una crisis familiar mediática que mantiene alejados a los casi hermanos.

El caso de Martínez llegó al ojo público en 2024 poor el parentesco con el exfutbolistica Jefferson Farfán y por la naturaleza de la denuncia en su contra.

Como se recuerda Martínez fue liberado durante la tercera semana de agosto por una orden judicial ante la presentación de nuevas pruebas. La decisión fue tomada en base a registro audiovisuales y testimonios que, según su defensa, desetimaron las acusaciones, lo que permitió su excarcelación.

Durante la entrevista, 'Cri Cri' mandó un mensaje a la persona que los acusó: "Tú sabes muy bien que jamas te he tocado", marcando distancia sobre los hechos.

Además de tocar su reclamo de inocencia, también abordó el quiebre de relaciones con su primo, Jefferson Farfán. Según su relato, la denuncia y sus consecuencias disolvieron un lazo de muchos años, especialmente doloroso para los lados de la familia.

"Me duele bastante el daño que nos hizo es persona para separar una relación de hermandad", aseguró conmovido.

Reacción de Jeffeson Farfán a liberación de 'Cri Cri'

Aunque fue impactante el proceso y no se limitó a los primos, también se sumaron otras figuras de la farandula, quienes abordaron el caso. Tal es el caso de la presentadora Tilsa Lozano, quien en su programa La Noche Habla reveló haberse comuunicado con el exjugador tras la liberación de Martínez Guadalupe.

Según Lozano y por lo reproducido en el programa, Farfán se encontraba consternado y sorprendido ante la medida judicial.

"Hoy le volví a escribir, está totalmente desencajado, consternado, no puede creer la resolución de esto, es un tema muy delicado", comentó la conductora sobre la conversación con la popular 'Foquita'.

La resolución judicial a favor de Martínez no ha culminado con las controversia, pues, según Tilsa Lozano, Farfán y su equipo legal estarían preparandose para impugnar la decisión en las próximas semanas.

"Se sabe que siempre se resguarda a la víctima en estos casos, pero tengo entendido por muy buenas fuentes, por personas muy cercanas a Jefferson, que van a apelar, sé que han mostrado como pruebas videos de adentro de la casa, han habido también testigos, que él ha testificado", señaló.

De esta manera, 'Cri Cri' brindó sus primeras declaraciones tras ser liberado luego de permanecer más de 10 meses recluidos por graves acusaciones.

