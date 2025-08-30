Falleció Lucy Valverde Lynch a los 97 años, viuda del conocido guitarrista Óscar Avilés

30/08/2025 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Lucy Valverde Lynch, viuda del maestro de la música criolla Óscar Avilés, falleció este sábado 30 de agosto a los 97 años. La noticia fue confirmada por la familia Avilés Valverde a través de un comunicado publicado en redes sociales.

Anuncian fallecimiento de viuda de Óscar Avilés

Mediante el comunicado familiar publicado en Instagram informan del sensible fallecimiento de Lucy Valverde Lynch y la recuerdan como una "madre ejemplar, una abuela amorosa y una esposa dedicada". Aunque en el pronunciamiento no se precisan las causas del desceso se resalta que su memoria "vivirá por siempre en el corazón de sus hijos y nietos".

Por su parte, la cantante Lucy Avilés Valverde, hija de la pareja, compartió su pesar en un emotivo mensaje en sus redes sociales, en la que rindió un homenaje a la vida de su madre.

"Se queda en nosotros, su familia, y en todo aquel que la conoció. ¡Un ser especial, con luz propia! Gracias, mamita, por tanto. Misión cumplida, grandemente. Estoy segura de que Dios te espera con el mismo amor y ternura que tú brindaste a lo largo de tus casi 98 años de vida plena. Ahora estarás con mi papá, con tus padres y hermanos. ¡Vives para siempre, mamá!" escribió la artista.

Velorio en Jesús María

En el mmismo pronunciamiento, los parientes informaron que los restos de Lucy Valverde Lynch serán velado en el Hospital Militar "Virgen de las Mercedes", en Jesús María, desde la 1:30 p. m. hasta las 10: 00 p. m. del sábado 30 de agosto.

Asimismo, dieron a conocer que e domingo 31 de agosto, al mediodía realizarán el traslado al crematorio del Cementerio Baquíjano y Carillo, ubicado en el Callao. Posteriormente, las cenizas se depositarán junto a las de su esposo, el guitarrista y compositor Óscar Avilés, en el mismo camposanto, cumpliendo el deseo familiar de que descansen juntos.

El recuerdo de Lucy Valverde se suma de esta manera al legado de Óscar Avilés, conocidos como la "Primera guitarra del Perú", con quien compatió su vida familiar y personal. Su partida ha sido recibida con muestras de afecto y solidaridad por parte de amigos cercanos, seguidores de la música criolla y personalidades ligadas al arte.

De esta manera, la familia Avilés Valverde anunció el fallecimiento de la viuda del compositor y guitarrista Óscar Avilés, Lucy Valverde Lynch a los 97 años e informando al público de dónde se realizará el velorio.