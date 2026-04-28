¡Dúo de reinas! Lady Gaga y Doechii se apoderan de la pasarela en el lanzamiento de "Runway"

28/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El universo de la moda y la música se fusiona en "Runway", el nuevo videoclip protagonizado por Lady Gaga y Doechii, una colaboración que no solo marca el encuentro de dos figuras creativas, sino también el regreso de la cantante neoyorquina a su faceta más extravagante.

El videoclip, lanzado la noche del lunes 27 de abril, forma parte de la banda sonora de "El diablo viste a la moda 2" y ha generado un fuerte impacto por su despliegue visual y conceptual.

En el clip, ambas artistas convierten la pasarela en un escenario caótico y sofisticado, donde la moda deja de ser un simple accesorio para convertirse en lenguaje artístico. Con estructuras metálicas, maquillaje escultórico y vestuarios imposibles, Gaga retoma la esencia que la convirtió en un ícono cultural, mientras Doechii aporta una actitud fresca y desafiante que potencia el resultado final.

Un regreso a la Gaga más teatral

El videoclip destaca por sus múltiples guiños a etapas icónicas de Lady Gaga, este regreso a lo maximalista ha sido celebrado por sus seguidores, quienes ven en "Runway" una reconexión con la artista provocadora de sus inicios. La estética del videoclip mezcla performance, moda y caos controlado, evocando incluso trabajos anteriores como "Telephone".

Además, la producción refuerza la idea de la moda como espectáculo total. La puesta en escena incluye siluetas exageradas, efectos visuales intensos y una narrativa que apuesta por lo sensorial antes que lo lineal, consolidando el videoclip como una pieza artística más que promocional.

La alianza estratégica de la moda, cine y música

"Runway" no solo funciona como un lanzamiento musical, sino también como una antesala del estreno de "El diablo viste a la moda 2". El video incluye referencias directas a la franquicia, como el icónico símbolo del zapato, conectando la canción con el universo cinematográfico que representa el glamour, la ironía y el poder de la industria fashion.

Dirigido por la coreógrafa Parris Goebel, el videoclip apuesta por una estética de alta costura con piezas de diseñadores contemporáneos, reforzando su carácter vanguardista. Además, esta colaboración marca el inicio de una posible alianza artística entre Gaga y Doechii, quienes ya han adelantado que podrían trabajar juntas en futuros proyectos.

"Runway" no es solo un videoclip, es una declaración estética. Lady Gaga y Doechii convierten la moda en narrativa y espectáculo, entregando una pieza que redefine la relación entre música, imagen y cultura pop, y que anticipa el impacto que tendrá la esperada secuela cinematográfica.