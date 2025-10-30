Fallece reconocido actor que trabajó junto a Will Smith en la serie 'El príncipe del rap'

30/10/2025 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

El mundo del entretenimiento está de luto tras la pronta partida de Floyd Roger Myers Jr., actor recordado por trabajar junto a Will Smith en la popular seri 'El príncipe del rap'. En la siguiente nota conoce todos los detalles de este lamentable suceso.

Fallece Floyd Roger Myers Jr.

Se conoció que el joven intérprete falleció víctima de un infarto la madrugada del último miércoles 29 de octubre en su hogar en el estado de Maryland, en Estados Unidos, la noticia fue confrmada por su madre, Renee Trice.

La progenitora del artista contó al reconocido medio TMZ que su hijo habría sufrido tres infartos en los últimos años, lo que terminpo por empeorar el estado de su salud. Además, indicó que previó al deceso, había mantenido comunicación con él.

Cabe señalar que, Floyd ya se había alejado del mundo de la actuación, pero siempre fue recordado por su paso en la serie 'El príncipe del rap' en 1992, allí él interpretó a un joven Will Smith. Su muerte ha conmocionado en las redes sociales y lamentaron la noticia.

Ese mismo año dio vida a Marlon Jackson de niño en la miniserie 'The Jacksons: An American Dream', junto a Angela Bassett, Vanessa Williams y Billy Dee Williams. Más tarde tuvo una breve aparición en la serie 'Young Americans' (2000).

Tras su paso por la actuación, Floyd Myers cofundó una organización sin fines de lucro a la que denominó Fellaship Men's Group, dedicada a promover la salud mental masculina.

Familia solicita ayuda económica

La familia del actor ha solicitado ayuda económica para saldar los gastos funerarios a través de la plataforma GoFundMe, en la que su hermana Tyree Trice aprovechó la oportunidad para dedicarle emotivas palabras.

"Fue un padre devoto, un hermano amoroso y un amigo cuya bondad, alegría y calidez conmovieron a todos los que lo conocieron. Roger deja atrás a sus cuatro hermosos hijos: Taelyn, Kinsley, Tyler y Knox y nuestra amada familia ahora enfrenta la inimaginable pérdida de alguien que significaba todo para nosotros", se lee en la web.

Familia de actor solicitó ayuda económica en GoFundMe

En tal sentido, señaló que lo recaudado se destinará a los gastos funerarios, al sustento de sus hijos y a ayudarles a sobrellevar este difícil momento.

En resumen, el actor Floyd Roger Myers Jr. falleció a los 42 años víctima de un infarto en su vivienda de Maryland, en Estados Unidos. El intérprete es recordado por compartir escena junto a Will Smith en la popular serie 'El príncipe del rap'.