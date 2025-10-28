Susana Baca reveló que despertó de UCI gracias a una canción: "La escuché y abrí los ojos"

28/10/2025 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Susana Baca se ha convertido en una de las artistas más relevantes de la historia musical peruana. A lo largo de su trayectoria, la intérprete ha sabido cosechar múltiples galardones y llevar el alto el nombre del país al punto de conseguir tres premios Grammy e incluso liderar el Ministerio de Cultura.

Sin embargo, en los últimos años no todo ha sido color de rosa para la multipremiada cantante ya que a inicios del 2024 fue internada en la Unidad de Cuidados Intensivos por complicaciones en su salud. Precisamente, durante una reciente charla con Ernesto Pimentel, la autora de 'Negra presuntuosa', reveló detalles inéditos de este episodio en su vida.

Se levantó de UCI gracias a una canción

En el programa 'Esta Noche', Susana Baca sorprendió a más de uno al revelar que penas despertó de UCI se acordó de los pendientes que aún tenía demostrando su profesionalismo.

"Estuve como apagada dos meses. No fue poquito. Cuando volví, dije: no he grabado tal cosa, no he hecho tal cosa... Estoy en pleno trabajo", indicó.

En esa misma línea, la estrella de la música criolla contó como se fue dando su amor por la música la cual viene desde muy pequeña gracias a sus lazos familiares y las fiestas que se desarrollaban en su entorno.

"Cuando éramos pequeños, nos mandaban a dormir, pero en casa había fiesta. Me bajaba de la cama y me iba a mirar cómo mis tías bailaban la zamacueca. Era bailar y sentir esa música", añadió.

El amor por la música le devolvió la vida

En otro momento de la entrevista, la galardonada artista señaló que su esposo fue pieza clave en su recuperación ya que en todo momento estuvo a su lado mientras estuvo inconsciente.

Precisamente, fue él quien le ponía canciones cuando podía a pesar de estar prohibido en ese ambiente. Gracias a uno de estos temas, la intérprete pudo salir del estado en el que se encontraba dando inicio a su proceso de recuperación.

"Me enfermé y estuve inconsciente, sin reaccionar. Ricardito, que nunca perdió la esperanza, me puso música a escondidas porque yo estaba en la UCI, sin moverme, sin abrir los ojos. Le dijeron: 'Rece, porque ya la ciencia no puede hacer nada'. Él llevó su teléfono y me puso la grabación de Cariño, el vals que yo le dedicaba en los escenarios. Lo escuché... y abrí los ojos", finalizó.

De esta manera, Susana Baca reveló que su amor por la música la hicieron despertar de UCI gracias a un tema que su esposo la hizo escuchar.