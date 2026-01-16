Influencer peruano fue invitado a compartir escenario en 'La Casita' de Bad Bunny pero rechazó propuesta

16/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El concierto de Bad Bunny en Lima ya causa furor en la capital a pocas horas de la primera fecha este 16 de enero. Sin embargo, el influencer peruano Percy Pls no podrá disfrutar de la presentación a pesar de que fue invitado a compartir el escenario con el cantante puertorriqueño en la dinámica conocida como 'La Casita'.

Influencer peruano rechaza propuesta de Bad Bunny

El influencer peruano Percy Pls derramó lágrimas tras enterarse que fue invitado a compartir el escenario junto a uno de sus ídolos musicales: ¡Bad Bunny! para que esté presente en una de sus dos presentaciones que realizará en la ciudad de Lima.

Sin embargo, la invitación tuvo que ser rechazada por Percy Pls, generando la sorpresa de artistas y fanáticos del reggaetonero ya que es una oportunidad única que muchos quisieran tener.

A través de un video publicado en su cuenta oficial de TikTok, la personalidad peruana contó cómo fue que recibió la invitación para participar en 'La Casita' pero tuvo que rechazarla "Por acá saben lo mucho que me gusta Bad Bunny", mencionó.

Actualmente, el influencer mencionó que se encuentra "en una nueva era", y ahora reside en Indonesia momentáneamente, motivo por el cual no podrá llegar a Lima para participar del show 'Debí tirar más fotos World Tour'.

En el país asiático recibió un mensaje de un manager oficial ofreciéndole la invitación para coordinar los detalles. Con esto, Percy Pls hubiera sido uno de los artistas peruanos que hubiera compartido escenario junto con Bad Bunny.

Sin embargo, el influencer tuvo que rechazar la oferta. "Lloro, de verdad que no te lo puedo creer", reaccionó la figura de internet ante el mensaje del equipo del cantante.

"Nunca nada me había dolido tanto en esta vida, nunca nada había sido tan doloroso para mí", contó con lágrimas.

¿Qué es 'La Casita' de Bad Bunny?

'La Casita' de Bad Bunny es una vivienda réplica de una casa en Puerto Rico que ha sido trasladada como una dinámica íntima en el espectáculo ofrecido por el cantante.

La idea de esta puesta en escena es brindar un ambiente de cercanía en esta casa que está pensada para ser habitada por artistas y personalidades invitadas durante el desarrollo del show.

Artistas internacionales como Residente, Marc Anthony, Bizarrap, Feid, Julieta Venegas, Kylian Mbappé, LeBron James, Penelope Cruz, Javier Bardem, Salma Hayek, entre otros han participado en esta dinámica.