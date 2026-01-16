Julio Iglesias se defiende y niega las denuncias de abuso: "No he faltado el respeto a ninguna mujer"

16/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El cantante español Julio Iglesias salió al frente de las acusaciones en su contra y defendió su inocencia. A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, el artista negó de manera tajante haber cometido los delitos que se le atribuyen.

"Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer".

Así lo expresó, en referencia a la denuncia presentada por dos exempleadas que lo acusan de trata de personas, agresión sexual y delitos contra los derechos de los trabajadores.

Las denunciantes, identificadas bajo los nombres ficticios de "Rebeca" y "Laura", aseguran haber sufrido violencia sexual, psicológica, física y económica mientras trabajaban en propiedades del cantante en República Dominicana y Bahamas entre enero y octubre de 2021.

Según la investigación difundida por medios internacionales, ambas relataron jornadas laborales de hasta 16 horas sin descanso ni contrato, además de restricciones para salir de las viviendas bajo el argumento de evitar contagios durante la pandemia.

Iglesias calificó las acusaciones como "absolutamente falsas" y dijo que le causan "gran tristeza". En su mensaje, añadió:

"Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave".

Investigación en curso

La denuncia fue presentada ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional en España, que el pasado 5 de enero abrió diligencias de investigación penal preprocesales para determinar la veracidad de los hechos. El caso se encuentra en etapa inicial y bajo secreto, mientras se recogen testimonios y pruebas que permitan esclarecer las acusaciones.

El impacto del caso ha sido inmediato, dado el perfil internacional de Iglesias y la gravedad de los delitos denunciados. La defensa del cantante busca transmitir firmeza y confianza en que las acusaciones no prosperarán. Su entorno cercano también ha negado los hechos y asegura que todo se aclarará en los próximos meses.

El famoso cantante español fue acusado por dos extrabajadoras de sus mansiones.

La estrategia legal

Para enfrentar el proceso, Iglesias contrató al reconocido abogado penalista José Antonio Choclán, exmagistrado de la Audiencia Nacional y defensor en casos de gran repercusión como los de Cristiano Ronaldo y Corinna Larsen.

José Antonio Choclán

La elección de Choclán refleja la seriedad con la que el artista encara el proceso y su intención de contar con una defensa de alto perfil, capaz de manejar tanto la complejidad jurídica como la exposición mediática.

Julio Iglesias ha respondido con contundencia a las denuncias, negando cualquier conducta abusiva y asegurando que defenderá su dignidad. Mientras la Fiscalía avanza en la investigación, el cantante apuesta por una defensa sólida encabezada por José Antonio Choclán, en un caso que promete mantenerse en el centro de la atención pública.