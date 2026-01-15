Julio Iglesias contrata a abogado de Cristiano Ronaldo para armar su defensa ante acusaciones de agresión sexual

15/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La estrategia legal de Julio Iglesias dio un giro de alto perfil: el cantante eligió al exmagistrado y penalista José Antonio Choclán para encabezar su defensa en España, en el marco de las acusaciones de agresión sexual que la Fiscalía de la Audiencia Nacional mantiene bajo secreto.

Choclán, reconocido por su capacidad para alcanzar pactos con el Ministerio Público y por su presencia en causas de gran repercusión, ya firmó el encargo, según confirmaron fuentes jurídicas.

José Antonio Choclán

El fichaje llama la atención por el historial del abogado: fue defensor del comisionista Víctor de Aldama en el caso Koldo, del futbolista Cristiano Ronaldo en el proceso por fraude fiscal que terminó en acuerdo y multa sin ingreso a prisión, y de Corinna Larsen durante la investigación del caso Villarejo que salpicó al rey emérito.

Choclán, socio fundador de Choclán Abogados, se define como uno de los abogados más cotizados del mercado legal español y cuenta con pasado como juez en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Su despacho ha intervenido en múltiples causas mediáticas, incluyendo la defensa de Cristina Cifuentes (con absolución por el caso del máster), Francisco Correa (trama Gürtel) y Rita Barberá (declaración en el Supremo por blanqueo).

En el caso de Aldama, Choclán impulsó una colaboración con Anticorrupción que derivó en la salida de prisión provisional del empresario y en una reducción de la pena solicitada por la Fiscalía, destacando su cooperación en la trama de mascarillas.

El famoso cantante español fue acusado por dos extrabajadoras de sus mansiones.

Un caso delicado

El contexto del caso que rodea a Iglesias es delicado: dos extrabajadoras han denunciado "maltrato físico, psíquico y sexual", y la Fiscalía de la Audiencia Nacional evalúa su competencia para investigar presuntas agresiones ocurridas en República Dominicana y Bahamas.

Iglesias, de 82 años, aseguró que "todo se va a aclarar" y anunció que preparaba su defensa. La elección de Choclán también se explica por antecedentes: el abogado ya representó a Carlos Iglesias de la Cueva, hermano del cantante, en un asunto vinculado a Hacienda.

🔴🔵#ContraElTráfico⭐⭐ | Julio Iglesias estaría en serios aprietos. El cantante español fue denunciado por dos extrabajadoras de sus mansiones por presunta agresión sexual. El caso se encuentra bajo investigación.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 552 SD -... pic.twitter.com/iwmKB2w2X2 — Exitosa Noticias (@exitosape) January 13, 2026

Más allá del impacto mediático, la llegada de Choclán sugiere una defensa orientada a la negociación técnica y a la gestión de riesgos reputacionales. Su perfil apunta a una estrategia que combine solidez jurídica con control del relato público, clave en procesos de alta sensibilidad.

La decisión de Julio Iglesias de contratar a José Antonio Choclán marca una apuesta por una defensa con músculo técnico y experiencia en escenarios de máxima exposición.

Con la investigación bajo secreto y el foco público encendido, el caso entra en una fase donde la pericia del abogado—y su capacidad para articular acuerdos—podrá definir el rumbo judicial y mediático del proceso.