Gustavo Ratto, "El Arriero de la Tunantada", anuncia su concierto Tunantadas de Amor Vol. 4

El reconocido cantautor peruano Gustavo Ratto, conocido internacionalmente como "El Arriero de la Tunantada", regresa a Lima con un espectáculo único: "Tunantadas de Amor Vol. 4", que se realizará el sábado 19 de octubre en el Bianca de Barranco desde la 1:00 p.m.

Un artista que trasciende fronteras

Ratto se ha consolidado como uno de los principales embajadores de la música andina contemporánea, modernizando la tunantada jaujina incluyendo en su banda sonidos tradicionales con elementos modernos como el saxo, batería acustica, bajo electronico, teclados y violín con sonidos tradicionales.

Su voz grave y su puesta en escena -que integra banda, danza y personajes tradicionales de la tunantada- lo han posicionado como un innovador que respeta la esencia de la tradición mientras la acerca a públicos más amplios.

En 2024 realizó una gira nacional con máxima asistencia y llevó la tunantada a Europa, presentándose en ciudades como Roma en el concierto aniversario de la artista Eliza García. Asimismo, su tema "Sigues siendo tú" alcanzó más de 2.8 millones de vistas en YouTube y 36 millones en TikTok, consolidándose como un fenómeno en Perú, Bolivia y Ecuador.

Gustavo Ratto, "El Arriero de la Tunantada"

Un nuevo lanzamiento: "Desde que te vi"

El 2025 lo encuentra en pleno crecimiento artístico con el lanzamiento de su sencillo "Desde que te vi", un tema romántico que evoca el amor destinado a perdurar. El videoclip, grabado en Jauja y Julcán, muestra paisajes icónicos de la tierra donde nació la tunantada, reafirmando su compromiso con la identidad cultural andina.

Un concierto imperdible

El espectáculo "Tunantadas de Amor Vol. 4" promete una experiencia inolvidable, con lo mejor de su repertorio y estrenos que capturan la esencia de la Música del Centro del Perú.

📍 Lugar: Bianca de Barranco

📅 Fecha: sábado 19 de octubre

🕐 Hora: Desde la 1:00 p.m.

🎟️ Entradas a la venta en Teleticket

Gustavo Ratto: embajador de la cultura peruana

Distinguido en seis ocasiones por el Congreso de la República y reconocido por medios como El Comercio y Agencia Andina, Gustavo Ratto continúa proyectando la tunantada al mundo, con un enfoque fresco y respetuoso que le ha ganado el título de uno de los nuevos rostros de la música andina contemporánea.