Robert Redford: Falleció el icónico actor y director de Hollywood a los 89 años

El mundo del cine está de luto. El reconocido actor y director estadounidense Robert Redford partió a la eternidad a los 89 años en su domicilio de Utah, en Estados Unidos. La noticia fue confirmada por su representante Cindi Berger al diario New York Times señalando que murió pacíficamente mientras dormía.

¿Quién fue Robert Redford?

El laureado intérprete nació en 1936 en Santa Mónica, California. Se consolidó como una de las máximas figuras del cine, con una prolija carrera que duró más de seis décadas.

Su ascenso a la fama lo logró durante la década del 60 al participar en películas como "Descalzos en el parque" (1967), ello le permitió formar parte de otras producciones entre la que resalta "El Candidato", de 1972.

Además, Redford recibió una nominación al Óscar al Mejor actor por su interpretación en la película policíaca de 1973 "El golpe". Después, protagonizó clásicos de los años 70 como "Tal como éramos", "Los tres días del cóndor", así comontambién "Todos los hombres del presidente" y "El jinete eléctrico".

De igual manera, el actor estadounidense alcanzó éxito como director siendo considerado pionero del cine independiente. Debutó dirigiendo la cinta cinematográfica con "Gente corriente" que ganó cuatro premios Oscar en 1980, incluidos los de Mejor película y Mejor director. Años más tarde, en 1995, recibió nominaciones a Mejor director y Mejor película por "Quiz Show: El dilema".

Parte del mundo cinematográfico de Marvel

Más recientemente, Robert Redford formó parte del Universo Cinematográfico de Marvel en el que personificó a Alexander Pierce en la película "Capitán América: El Soldado de Invierno", en 2014. Posteriormente, en el año 2019 repitió el mismo papel en el popular film "Avengers: Endgame". Desde entonces, se retiró casi por completo de la actuación.

La Academia de los Óscar se despide Robert Redford

La Academia de los Óscar recurrió a su cuenta oficial de 'X' (antes Twitter) tras el sensible fallecimiento del actor Robert Redford y resaltó que las palabras, la vida y su carrera "moldearon para siempre el mundo cinematográfico".

"La gloria del arte reside en que no solo puede sobrevivir al cambio, sino que también puede liderarlo. Robert Redford nos recordó el poder del cine, la libertad y a los artistas que lo arriesgan todo para contar sus historias", se lee en su publicación.

"The glory of art is that it can not only survive change, it can lead it."



Robert Redford reminded us of the power of cinema, of freedom, and of the artists who risk everything to tell their stories. Today, we remember his words, his life and career that forever shaped the... pic.twitter.com/cRtVRbb9a1 — The Academy (@TheAcademy) September 16, 2025

